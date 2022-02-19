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40 минут назад

Почему всех путает возраст корейцев

Дарья Амосова

Корейцы выглядят удивительно молодо, однако они всегда старше европейцев и американцев на год, а то и на два. Как так вышло? Сейчас расскажем.

Почему всех путает возраст корейцев
Фото: Кадр из сериала «Что случилось с секретарем Ким»Кадр из сериала «Что случилось с секретарем Ким»

Почему корейцы немножко старше всех

Дело в том, что в Корее используют не международный, а восточноазиатский счет возраста. Суть проста: возраст отсчитывается не с момента рождения, а с момента зачатия. Отследить конкретный день зачатия довольно сложно, поэтому период, пока человек жил у мамы в животе, автоматически округляют до одного целого года.

С наступлением международного Нового года 1 января каждый человек «получает» в возраст дополнительный год. То есть вам было 29, а стало 30. При этом неважно, родился человек в начале года или 31 декабря. Более того: если у человека еще не было дня рождения, то к его возрасту прибавляют аж два дополнительных года, чтобы «скомпенсировать» недостачу.

Восточноазиатскую систему на протяжении многих тысячелетий используют в Китае (где она и зародилась), Японии, Тайване и Вьетнаме. При этом исчисление никак не противоречит общепринятой системе подсчета возраста с дня рождения, — маннаи. Международную систему используют при заполнении документов, учитывают при поступлении в образовательные учреждения, при расчете возраста согласия и вступления в брак. И да, на кассе у вас все равно спросят паспорт.

Как узнать свой корейский возраст

Формула такова: текущий год — год рождения + 1.

Например, вы родились в 1980 году. 2022 1980 = 42. 42 + 1 = 43. Соответственно, вам по корейской системе 43 года.

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