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1 час назад

Группа «Бахыт-Компот» 24 февраля в «Главклубе»

Партнерский материал

24 февраля после долгого перерыва группа «Бахыт-Компот» устроит драйв-рок-балалайка party на сцене «Главклуба» и представит зимнюю гранд премьеру нового альбома, вышедшего минувшим летом.

Группа «Бахыт-Компот» 24 февраля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Сочетание несочетаемого — маньеризм — характерная черта всех творческих ипостасей Вадима Степанцова, немало сделавшего в литературе и на рок-н-рольной сцене. Прекрасное и безобразное, возвышеннное и низменное, трагическое и комическое — всего с лихвой в этих искрометных рифмах и аккордах. Его группа за три десятка лет одолела крутой эволюционный путь, от наглого самодеятельного рок-н-ролла до синтеза с мировым фолком и барокко. И это ярко отразилось в недавнем альбоме «Алёшенька живой!»

«Всем гусарам и принцессам, всем шалуньям и повесам — наш салют! Добрым молодцам сообщим подъем телесных и духовных сил, а барышням подарим музыкально-романтические флюиды и нашу любовь. Приходите, наши сердца всегда открыты для вас!»

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Информация на сайте.

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