Группа «Бахыт-Компот» 24 февраля в «Главклубе»

Сочетание несочетаемого — маньеризм — характерная черта всех творческих ипостасей Вадима Степанцова, немало сделавшего в литературе и на рок-н-рольной сцене. Прекрасное и безобразное, возвышеннное и низменное, трагическое и комическое — всего с лихвой в этих искрометных рифмах и аккордах. Его группа за три десятка лет одолела крутой эволюционный путь, от наглого самодеятельного рок-н-ролла до синтеза с мировым фолком и барокко. И это ярко отразилось в недавнем альбоме «Алёшенька живой!»