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1 час назад

Группа «The Hatters» 25 февраля в «Главклубе»

Партнерский материал

25 февраля состоится одно из самых заметных событий текущей зимы - петербургская группа «The Hatters» («Шляпники») возвращается на сцену «Главклуба» и со значимым и приятным поводом.

Группа «The Hatters» 25 февраля в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

«Концерт для своих» – это редкая возможность отметить день рождения группы в уютной и камерной обстановке, которая напомнит о ранних шоу «The Hatters» той поры, когда они еще не выбились в звезды. Помимо их главных песен разных лет, на концерте прозвучат и совсем новые вещи с вышедшего этой зимой альбома «Golden Hits».

Группа была основана в начале 2016 года, а уже к его концу заработала славу одной из самых оригинальных - и неотразимых живьем - групп страны. Её «русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах» покорил площадки всех мастей и калибров - и прозвучит со сцены «Главклуба» через шесть лет и два дня после онлайн-дебюта первого сингла «The Hatters».

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Информация на сайте.

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