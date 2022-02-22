Зачем нужна палка в туалете в тундре

В тундре до сих пор живут кочевые народы, их численность составляет около 15 тысяч человек. В этой местности не самые пригодные условия для жилья, но люди за многие годы смогли к этому приспособиться. В материале “Рамблера” — о том, как устроены душ и туалет в тундре.

Фото: Рамблер Рамблер

Современным людям, живущим в мегаполисах, трудно представить, что когда-то они окажутся в таких условиях, где нет электричества, газа и водопровода. На самом деле, кочевые народы в тундре так и живут. Свое жилье они делают из дерева и шкур животных, а воду греют на настоящих кострах. Другие бытовые сложности у них тоже устроены по-другому, несмотря на мороз и ветер зимой, и жару летом.

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Народы тундры кочуют каждые 2-3 дня вместе с оленями, которые являются неотъемлемой частью их жизни. Именно поэтому построить настоящий большой дом с газом и водопроводом у них нет возможности. В таких условиях им приходится использовать те ресурсы, которые у них есть.

Как в тундре устроен душ

В тундре моются гораздо реже, чем в других регионах. Во-первых, это связано с древним поверьем. Оно гласит, что банные процедуры могут лишить человека здоровья. Якобы водой управляют злые духи, которые вытягивают все живое. Отчасти это может быть связано в тем, что принимать душ в таких условиях действительно опасно для людей со слабым иммунитетом. Во-вторых, для того, чтобы защитить свою кожу от холода, люди в тундре натирают свое тело жиром. Когда они садятся напротив костра, он растапливается и его соскребают. В этот момент кожа становится очень уязвимой для холодов. Именно поэтому кочевые народы тундры редко принимают душ.

Раньше в тундре практически не мылись. Грязь с тела соскребали вместе с растаявшим жиром. Некоторым удавалось топить снег, но и его не хватало для того, чтобы помыться. Дело в том, что найти ветки и мох для разжигания костра в тундре очень тяжело. В советские времена в тундру начали поставлять переносные бани и печи для топки снега. Поэтому теперь кочевые народы моются чаще.

Как в тундре устроен туалет

Туалет в тундре не отличается чем-то необычным. В земле или в снегу вырывают небольшую яму, которую можно справлять свою нужду. Для обозначения этого места ставится палка. Так люди понимают, где племя справляет нужду, чтобы не было грязи в местах, предназначенных для других вещей.

В тундре не самые благоприятные погодные условия для справления нужды на улице, но кочевые народы научились справляться и с этим. Они носят специальную одежду из оленьей шерсти, которая прикрывает все тело от ветра и снега. В этой одежде удобно ходить в туалет и не отморозить себе открытые части тела.

У некоторых оленеводов есть и биотуалеты, которые были завезены жителями других городов. Однако они встречаются у единиц. Ими пользуются те, кто имеет возможность их ассенизировать.