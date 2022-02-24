Зрители онлайн-фестиваля обсудят спектакли с актерами

«Проект продиктован самим временем. Команда профессиональных актёров во главе с режиссёром ставят спектакль по видеосвязи. Казалось бы, чего проще? Ни театрального зала, ни сцены, ни кулис…Свобода? Да. Но в таком театре не спрячешься за декорации, всё внимание на актёра. Ты тот, кто ты есть, со всем своим багажом, актерским и человеческим. И зрители видят всё!» — считает Нина Мазур, известный театральный критик, автор идеи Onlife IDEA Fest и член жюри.



«Первые спектакли в таком формате мы поставили в начале пандемии. И стало понятно, что online сохраняет весь накал эмоций и глубину смыслов, характерную для театра. А как расширяет возможности для зрителя и актёров? Каждое последующее обсуждение спектакля — настоящий вызов рутине и будничности, возможность участвовать в живом диалоге на важные для себя темы не выходя из дома», — поясняет Яна Балачевцева, генеральный продюсер Onlife IDEA Fest.