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4 часа назад

Светлая Масленица 2022

Партнерский материал

6 марта 2022 года в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» традиционно с размахом отметят один из самых любимых русских праздников - Масленицу!

Светлая Масленица 2022
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Провожать зиму именно в Кремле Измайлово, с его ярким русским колоритом и радостной атмосферой, стало уже традицией для москвичей и гостей города.

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6 марта 2022 года в воскресенье «Кремль в Измайлово» приглашает вас стать участниками увлекательного путешествия по Масленичной неделе!

Пресс-служба

За один день вы сможете прожить «Встречу Масленицы», «Заигрыш», «Лакомку», «Разгуляй», «Тещины вечерки» «Золовкины посиделки» и, конечно же, «Прощенное воскресенье», которое завершится ярким шоу, сжиганием огромного чучела Масленицы!

Ведущий праздника Иван Царевич, расскажет о традициях каждого дня. Под выступления лучших фольклорных коллективов от телеканала «Жар птица», будут разыграны театрализованные представления. Гостей будут развлекать аниматоры в русских костюмах. Во время праздника будут проходить розыгрыши призов от партнеров мероприятия, мастер-классы от профессиональных шеф-поваров Московской Ассоциации кулинаров и Национальной гильдии шеф-поваров России, поедание более ста видов блинов, традиционные масленичные игры и различные зимние забавы.

Пресс-служба

Самые ловкие и бесстрашные гости Светлой Масленицы будут самостоятельно добывать подарки, забираясь на высокие масленичные столбы и сражаться в настоящих кулачных боях. Для маленьких гостей Масленицы откроется снежный городок, в котором можно будет скатиться с ледяной горки и поплутать в снежном лабиринте.

Пресс-служба

Измайловские ремесленники традиционно откроют свои мастерские, где будут обучать желающих русским ремёслам: гончарному мастерству, созданию масленичных куколок из лыка, росписи пряников, выпечки блинов и так далее.

9:00 - Сбор мечевого боя

13:00 – Торжественное открытие и Представление первого дня Масленицы

А в 19.00 на центральной площади состоится сожжение виновницы торжества — огромного и нарядного чучела Масленицы со всеми хворями и невзгодами уходящей зимы.

Вход по билетам.

Стоимость билетов на Масленицу: 300 руб. – взрослый; 200 руб. – для детей, пенсионеров и инвалидов. Билет приобретается на площадке в день мероприятия и действует в течение одного дня.

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