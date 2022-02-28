Как в разных странах празднуют Масленицу

Масленица традиционно связана с прибытием весны и подготовкой к Великому посту. Рассказываем, как и когда ее отмечают в разных странах мира.

Россия, Украина, Беларусь

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Когда: восьмая неделя перед Пасхой

В восточнославянских странах Масленица сочетает в себе черты христианского и дохристианского празднества. Неделю перед Великим постом традиционно объедаются мясом, жирным и мучным не только в славянских, но и многих других христианских странах. Эта неделя по сезону совпадает с языческими гуляниями в честь наступления долгожданной весны. В древности прибытие тепла также отмечали пиром на весь мир — или хотя бы на всю деревню.

Сегодня Масленицу отмечают широко как верующие, так и атеисты: с блинами, сырниками и варениками, танцами, хороводами и походами в гости. Гвоздь программы — сожжение соломенного чучела.

Франция, Италия, США, Канада, Великобритания

Когда: за 47 дней до пасхального воскресенья

Во франкоязычных странах и некоторых странах Европы празднуют аналог Масленицы — «Жирный вторник», а на французском — Mardi gras. Праздник связан христианскими обычаями. В течение семи дней жители Европы объедаются блинами, пончиками и булочками, чтобы подготовиться к Великому посту. Неизменный атрибут «жирного вторника» — карнавалы, на которых выбирают и сжигают короля и королеву праздника. Carne vale переводится с латинского как «мясо, прощай»: европейцы «прощаются» с мясом перед затяжным постом.

В США основной карнавал проходит в городе Новый Орлеан, сердце французской и испанской культуры Америки.

Греция

Когда: три недели перед Великим постом

«Апокреас» — или, дословно, «без мяса» — это три недели празднества, которые знаменуют приход весны. В дни гуляний греки объедаются свининой и говядиной, готовясь, как и другие европейцы, к посту. Почему же «без мяса»? Есть две версии: либо греки специально готовились к тяжелому посту, а потому старались ограничить животные продукты, либо за зиму оно действительно кончалось. А веселья, пира и танцев хотелось — вот и придумали праздник.

Чехия и Польша

Когда: последняя неделя перед постом

Так называемый «Масопуст» начинают отмечать еще в середине января. Чехи и поляки угощаются жирными кнедликами, пивом и печеной уткой. Популярное лакомство в Польше — масляные пышные пончики.

Германия

Когда: за 46 дней до наступления Пасхи

«Фастнахт» встречают с карнавалами и «шествием духов». Участники скрывают лица под одеялами, пугающими костюмами или масками и весело маршируют по центру города.

Исландия

Когда: 28 февраля

Весну встречают сладостями, разукрашенными пирожными и пирожками, а потому праздник называют «Днем пирожных». Интересная традиция: дети будят с утра родителей разноцветным самодельным хлыстом, перечисляя сладости. Сколько успеют перечислить до подъема родителей — столько им и купят.

Болгария

Когда: за семь недель до Пасхи