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7 часов назад

Названы самые «кошачьи» города в России

Диана Товсепова

О том, какие города в России можно считать "самыми кошачьими" рассказал сервис Russpass. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Названы самые «кошачьи» города в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такие города, по мнению экспертов должны особенно понравятся любителям кошек.

Оказалось, что столицей кошек в России можно назвать город Зеленоградск в Калининградской области. Там даже есть музей «Мурариум» и домики для животных на улицах.

В Воронеже даже есть памятник по мотивам мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова». Он стал одной из самых популярных достопримечательностей и визитной карточкой города.

"Кошачьи" скульптуры также есть в городе Плес в Ивановской области, в Йошкар-Оле и в Обнинске.

Ранее мы писали о том, что происходит на островах, где главенствуют кошки.

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