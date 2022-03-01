Названы самые «кошачьи» города в России

О том, какие города в России можно считать "самыми кошачьими" рассказал сервис Russpass. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Такие города, по мнению экспертов должны особенно понравятся любителям кошек.

Оказалось, что столицей кошек в России можно назвать город Зеленоградск в Калининградской области. Там даже есть музей «Мурариум» и домики для животных на улицах.

В Воронеже даже есть памятник по мотивам мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова». Он стал одной из самых популярных достопримечательностей и визитной карточкой города.

"Кошачьи" скульптуры также есть в городе Плес в Ивановской области, в Йошкар-Оле и в Обнинске.