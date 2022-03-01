Места, где снимали "Бригаду"

Для съемок сериала "Бригада" было использовано около 350 локаций в Москве и Подмосковье. Про некоторые из них читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Бригада" Кадр из сериала "Бригада"

Западное Бирюлево

Кадр из сериала «Бригада», Google Maps

Дом Саши Белого находится в Москве по адресу: Востряковский проезд, дом 15К1. Там жили родители героя Безрукова. На кадре из сериала выше Космос, Фил и Пчела встречают вернувшегося из армии Сашу Белого.

Набережная Тараса Шевченко

Кадр из сериала «Бригада», Shakko/wikimedia.org

На набережной Тараса Шевченко снимался эпизод со взрывом машины, после которого Фил впал в кому. Это происходило около дома 2/1с6 на Кутузовском проспекте напротив гостиницы "Украина".

Воробьевы горы

Кадр из сериала «Бригада», depositphotos.com

Воробьевы горы были в нескольких эпизодах. Там снималась клятва в начале и финальном эпизоде. Еще на Воробьевых горах рос ясень, на котором персонаж Безрукова написал "Саша + Лена", но в 2019 году дерево спилили.

Дубна

Кадр из сериала «Бригада», Yokki/wikimedia.org

Много сцен снимали в подмосковной Дубне. Например, там проходили съемки эпизодов с заграничными дачами, там же находился дом скрипачки Ольги Суриковой, а в лесопарке рядом с Иваньковским водохранилищем по сюжету хоронили "крысу".

Новый Арбат

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