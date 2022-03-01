Места, где снимали "Бригаду"

Для съемок сериала "Бригада" было использовано около 350 локаций в Москве и Подмосковье. Про некоторые из них читайте в материале "Рамблера".
Дом Саши Белого находится в Москве по адресу: Востряковский проезд, дом 15К1. Там жили родители героя Безрукова. На кадре из сериала выше Космос, Фил и Пчела встречают вернувшегося из армии Сашу Белого.
На набережной Тараса Шевченко снимался эпизод со взрывом машины, после которого Фил впал в кому. Это происходило около дома 2/1с6 на Кутузовском проспекте напротив гостиницы "Украина".
Воробьевы горы были в нескольких эпизодах. Там снималась клятва в начале и финальном эпизоде. Еще на Воробьевых горах рос ясень, на котором персонаж Безрукова написал "Саша + Лена", но в 2019 году дерево спилили.
Много сцен снимали в подмосковной Дубне. Например, там проходили съемки эпизодов с заграничными дачами, там же находился дом скрипачки Ольги Суриковой, а в лесопарке рядом с Иваньковским водохранилищем по сюжету хоронили "крысу".
Дом 29 на Новом Арбате в "Бригаде" стал домом Каверина, старшего лейтенанта милиции в отставке, которого сыграл актер Андрей Панин.