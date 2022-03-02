Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
4 часа назад

Глеб Самойлов и группа «The Matrixx» 11 марта в «Главклубе»

Партнерский материал

12 лет группе. Хиты «Агаты Кристи».

Глеб Самойлов и группа «The Matrixx» в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

11 марта Глеб Самойлов и «The Matrixx» выступят в московском «Главклубе»! Вас ждёт поистине грандиозное шоу – лучшие песни за 12 лет существования коллектива и самые любимые хиты культовой «Агаты Кристи»!

Группа, созданная Глебом Самойловым и Дмитрием «Снэйком» Хакимовым в далёком 2010-м году в наступающем 2022-м отметит уже дюжину лет на музыкальном Олимпе. За эти годы «Матрица» отыграла сотни концертов не только в России, но и в США, Канаде, странах Европы и СНГ, выпустила 6 студийных альбомов и EP, подарив своим поклонниками десятки хитовых и горячо любимых композиций.

Для концерта группа готовит уникальную программу, состоящую не только из «нетленок» «The Matrixx» и «Агаты Кристи», таких как «Никто не выжил», «Здравствуй», «Ковер-вертолет» и «Опиум для никого», но и всеми любимых более редких композиций «Агаты»: «Я буду там», «Трансильвания», «Странное Рождество», «Ни там, ни тут» и других.

Каждый концерт Глеба Самойлова и «The Matrixx» по-своему неповторим и уникален, но 11 марта всех гостей ожидает поистине незабываемое, мощное и зрелищное шоу, полное сюрпризов! Такой концерт точно нельзя пропустить, ведь будет по-настоящему эпатажно, громко, дерзко и горячо!

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Информация на сайте.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители