Глеб Самойлов и группа «The Matrixx» в «Главклубе»

12 лет группе. Хиты «Агаты Кристи».

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11 марта Глеб Самойлов и «The Matrixx» выступят в московском «Главклубе»! Вас ждёт поистине грандиозное шоу – лучшие песни за 12 лет существования коллектива и самые любимые хиты культовой «Агаты Кристи»!

Группа, созданная Глебом Самойловым и Дмитрием «Снэйком» Хакимовым в далёком 2010-м году в наступающем 2022-м отметит уже дюжину лет на музыкальном Олимпе. За эти годы «Матрица» отыграла сотни концертов не только в России, но и в США, Канаде, странах Европы и СНГ, выпустила 6 студийных альбомов и EP, подарив своим поклонниками десятки хитовых и горячо любимых композиций.

Для концерта группа готовит уникальную программу, состоящую не только из «нетленок» «The Matrixx» и «Агаты Кристи», таких как «Никто не выжил», «Здравствуй», «Ковер-вертолет» и «Опиум для никого», но и всеми любимых более редких композиций «Агаты»: «Я буду там», «Трансильвания», «Странное Рождество», «Ни там, ни тут» и других.

Каждый концерт Глеба Самойлова и «The Matrixx» по-своему неповторим и уникален, но 11 марта всех гостей ожидает поистине незабываемое, мощное и зрелищное шоу, полное сюрпризов! Такой концерт точно нельзя пропустить, ведь будет по-настоящему эпатажно, громко, дерзко и горячо!

Начало в 20:00 часов.