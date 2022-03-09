Группа «Чиж & Co» 19 марта в московском «Главклубе»

Безусловная любовь зрителя к «Чиж & Co» позволяет группе встречаться со своими поклонниками без весомых поводов, ведь их концерт - всегда значимое событие. Гастроли грандов русского рока и блюза в любой точке страны всегда собирают полные залы.

9 марта на сцене сочинского «Роза Холл» и 19 марта в московском «Главклубе» Сергей Чиграков и его команда выступят с программой хитов и просто хороших песен, из которых исправно составляются и сборники типа the best of, и образцовые сетлисты.