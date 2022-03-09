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34 минуты назад

Группа «Анимация» 17 марта в столичном «Главклубе»

Партнерский материалПартнерский материал

«Я люблю свою Родину, вроде бы» - фраза из песни группы «Анимация», давшая название концерту, который состоится 17 марта в «Главклубе». Отличная возможность услышать всем пришедшим полтора десятка ломовейших хитов и самые новые песни!

Группа «Анимация» 17 марта в столичном «Главклубе»
Фото: Партнерский материалПартнерский материал

«Анимация» - постоянный участник фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозём», «Звукоморье», VK Fest и многих других, авторы и исполнители многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам. А Костя Кулясов - лидер группы и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение. Их цитировали команды Высшей лиги КВН, участники из «Квартал 95» делали кавера, а в проекте «Танцы на ТНТ» конкурсанты выступали под «Анимацию». Коллектив дебютировал и в кинематографе: саундтреками к фильмам «Курьер из рая», «Скорый «Москва—Россия», «Жених», «Пурга», «Ананас», «Каникулы президента».

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Информация на сайте: https://glavclub.com/animaciya

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