Группа «Анимация» 17 марта в столичном «Главклубе»

«Анимация» - постоянный участник фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозём», «Звукоморье», VK Fest и многих других, авторы и исполнители многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам. А Костя Кулясов - лидер группы и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение. Их цитировали команды Высшей лиги КВН, участники из «Квартал 95» делали кавера, а в проекте «Танцы на ТНТ» конкурсанты выступали под «Анимацию». Коллектив дебютировал и в кинематографе: саундтреками к фильмам «Курьер из рая», «Скорый «Москва—Россия», «Жених», «Пурга», «Ананас», «Каникулы президента».