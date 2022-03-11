Победители премии ЖАРА MEDIA AWARDS 2022

Интернет, социальные сети, пранки, вайны, липсинг, стримы, зумы и прочие социальные активности, названия которых не всем знакомы, но абсолютно каждый человек уже стал продвинутым пользователем самых разных приложений, которые вошли в нашу жизнь. Социальные сети вырастили целое поколение новых звезд, новую аудиторию и новые тренды. Телеканал ЖАРА TV собрал на одной сцене самых главных трендсеттеров по итогам 2021 года!