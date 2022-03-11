Победители премии ЖАРА MEDIA AWARDS 2022

28 февраля 2022 года в Crocus City Hall состоялось главное событие в истории медиапространства – уникальная премия ЖАРА MEDIA AWARDS!
Интернет, социальные сети, пранки, вайны, липсинг, стримы, зумы и прочие социальные активности, названия которых не всем знакомы, но абсолютно каждый человек уже стал продвинутым пользователем самых разных приложений, которые вошли в нашу жизнь. Социальные сети вырастили целое поколение новых звезд, новую аудиторию и новые тренды. Телеканал ЖАРА TV собрал на одной сцене самых главных трендсеттеров по итогам 2021 года!
Ольга Бузова, Gayazovs Brothers, Galibri & Mavik, Хабиб, Люся Чеботина, Konfuz, Amirchik и многие другие выступили на церемонии награждения премии ЖАРА MEDIA AWARDS.
Победители премии:
Номинация «Media персона» – Ольга Бузова
Номинация «TikTok дом» – Dream Team House
Номинация «ТikTok герой» – Аня Pokrov
Номинация «Digital-трек» – Джарахов, Markul и Люся Чеботина
Номинация «YouTube канал» – Дима Масленников
Номинация «Трендсеттер» – Егор Крид
Номинация «Интервьюер года» – Ксения Собчак
Номинация «YouTube шоу» – «Контакты»
Номинация «Instagram года» – Карина Кросс
Номинация «Streamer» – Егор Крид
Номинация «Lifestyle года» – Юлия Барановская
Номинация «TV в Inet» – «Маска»
Номинация «Digital-певец» – Jony
Номинация «Digital-певица» – Мари Краймбрери
Номинация «Trend пара» – Пашу и Ханна
Номинация «Краш года» – Ваня Дмитриенко
Номинация «Feat. Года» – GAYAZOV$ BROTHER$, Filatov & Karas
Номинация «Best look» – MIA BOYKA
ЖАРА MEDIA AWARDS – первая премия посвященная блогерам самых разных направлений от организаторов фестивалей ЖАРА и музыкального телеканала ЖАРА TV. Победители премии выбраны открытым голосованием по итогам 2021 года.