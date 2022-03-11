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48 минут назад

Объявлены победители первой ежегодной премии ЖАРА MEDIA AWARDS 2022

Партнерский материалПартнерский материал

28 февраля 2022 года в Crocus City Hall состоялось главное событие в истории медиапространства – уникальная премия ЖАРА MEDIA AWARDS!

Победители премии ЖАРА MEDIA AWARDS 2022
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Интернет, социальные сети, пранки, вайны, липсинг, стримы, зумы и прочие социальные активности, названия которых не всем знакомы, но абсолютно каждый человек уже стал продвинутым пользователем самых разных приложений, которые вошли в нашу жизнь. Социальные сети вырастили целое поколение новых звезд, новую аудиторию и новые тренды. Телеканал ЖАРА TV собрал на одной сцене самых главных трендсеттеров по итогам 2021 года!

Ольга Бузова, Gayazovs Brothers, Galibri & Mavik, Хабиб, Люся Чеботина, Konfuz, Amirchik и многие другие выступили на церемонии награждения премии ЖАРА MEDIA AWARDS.

Победители премии:

Номинация «Media персона» – Ольга Бузова

Номинация «TikTok дом» – Dream Team House

Номинация «ТikTok герой» – Аня Pokrov

Номинация «Digital-трек» – Джарахов, Markul и Люся Чеботина

Номинация «YouTube канал» – Дима Масленников

Номинация «Трендсеттер» – Егор Крид

Номинация «Интервьюер года» – Ксения Собчак

Номинация «YouTube шоу» – «Контакты»

Номинация «Instagram года» – Карина Кросс

Номинация «Streamer» – Егор Крид

Номинация «Lifestyle года» – Юлия Барановская

Номинация «TV в Inet» – «Маска»

Номинация «Digital-певец» – Jony

Номинация «Digital-певица» – Мари Краймбрери

Номинация «Trend пара» – Пашу и Ханна

Номинация «Краш года» – Ваня Дмитриенко

Номинация «Feat. Года» – GAYAZOV$ BROTHER$, Filatov & Karas

Номинация «Best look» – MIA BOYKA

ЖАРА MEDIA AWARDS – первая премия посвященная блогерам самых разных направлений от организаторов фестивалей ЖАРА и музыкального телеканала ЖАРА TV. Победители премии выбраны открытым голосованием по итогам 2021 года.

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