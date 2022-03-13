Как выглядит самый уникальный «Макдоналдс»

Рестораны американской корпорации «Макдоналдс» стали неотъемлемой частью жизни многих россиян. Впервые они познакомились с гамбургерами и картофелем фри на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года. Более чем за 30 лет корпорация открыла 850 ресторанов по всей России, однако из-за геополитической обстановки они закроются 14 марта 2022 года на неопределенный срок. Компания позиционировала себя не просто фастфудом, а сетью ресторанов быстрого питания, многие из которых открывались в роскошных местах. Один из таких «Макдоналдсов» расположен в историческом особняке на Новом Арбате. Советская власть открыла там роддом, где родились известные актеры и даже сын Сталина. Перспективы исторического здания остаются туманными, как и будущее Биг Мака в России. Кисло-сладкий соус неизвестности — в материале «Ленты.ру».

Фото: Пресс-служба «Макдоналдс» Пресс-служба «Макдоналдс»

Благая цель

Видео дня

Выкрашенное в яркий желтый цвет здание «Макдоналдса» находится по адресу: Новый Арбат, 5 недалеко от знаменитого ресторана «Прага», где подавали такие десерты, как одноименный торт и «Птичье молоко». Владение принадлежало Эмилии Федотовой, его возвел ее муж на стыке XIX и XX веков — чем занималась женщина, позволившая себе престижную недвижимость, неизвестно. Через десятилетия здание превратили в административный корпус знаменитого роддома, соединив с главной частью каменным переходом на втором этаже.

Г.Шмерлинг / Pastvu

Идея строительства медицинского учреждения в центре столицы принадлежала дворянину и хирургу-урологу Петру Соловову — он собирал деньги на реализацию по знакомым и в итоге выкупил земельный участок. Разработку проекта доктор поручил архитектору эпохи модерна Николаю Жерихову. Мастер выбрал для постройки светлые материалы, а фасад сделал неброским, добавив несколько резных элементов декора. Соловов планировал оборудовать внутри хирургическую лечебницу и вместе с семьей поселиться на верхних этажах здания. Тогда еще не планировали соединять лечебницу со стоящим рядом особняком.

Вскоре хирургу пришлось отказаться от масштабных планов — во время Первой мировой войны здание быстро переоборудовали в госпиталь для раненых. После Октябрьской революции 1917 года Соловов и вовсе лишился недвижимости — ее национализировали. Однако здание продолжило выполнять свою медицинскую функцию без своего создателя — объект передали Мосгорздраву, а гинеколог Григорий Грауэрман, который считается одним из организаторов акушерства в Москве, предложил открыть внутри роддом, учреждение стали называть именем врача. В 1929 году между особняком и роддомом построили каменный переход.

После Великой Отечественной войны, когда здание отдали под госпиталь для рожениц, оно превратилось в элитное медицинское учреждение, а факт появления на свет в этом доме стал престижным упоминанием в биографии — родившиеся там люди считались коренными москвичами. Хотя споры о принадлежности к истинным жителям столицы продолжаются и десятилетия спустя. Место отличалось современным для того периода оборудованием, а за пациентками следил хорошо обученный персонал.

Культурная прожарка

Место быстро стало культовым и превратилось в историческое наследие города. Название роддома Грауэрмана упоминали в фильмах — именно туда отвозят малыша-подкидыша герои советского фильма «Место встречи изменить нельзя» 1979 года. «Вы с девушкой сейчас едете на Арбат, там роддом Грауэрмана. Понял?» — говорит Володе Шарапову Глеб Жеглов в исполнении актера Владимира Высоцкого. На самом деле учреждение существует в фильме лишь словесно — герои приезжают не к настоящему зданию роддома, а к бывшему доходному дому в Малом Кисловском переулке, на котором закрепили соответствующую табличку. Из роддома Грауэрмана с новорожденными выходит и молодая мама в фильме «Влюблен по собственному желанию» 1982 года.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

В качестве роддома здание существовало до 1990 года, после в разное время там были магазины, аптеки и ломбард. Сегодня здание считается памятником истории и объектом культурного наследия страны. В 2015 году этот статус подтвердила экспертиза, когда бывший роддом захотели «приспособить для современного использования». От владельцев таких мест требуется сохранять неизменным внешний вид объектов, не нарушать их облик и не использовать в качестве складов или для производств взрывчатых веществ.

В 2019 году написанные правила не остановили компанию R4S от реставрации бывшего административного корпуса — его фасад сделали похожим на замок, выкрасив в яркий желтый цвет. Однако предприниматели не нарушали закон — по документам, культурной ценностью обладает только сам роддом, а соседняя часть, пусть и соединенная переходом, считается обычной постройкой.

Вера Смолянинова / Lori

«Макдоналдс» открылся внутри корпуса в июне 2020 года — ресторан занял три этажа площадью 718 квадратных метров, внутри есть 207 посадочных мест. Подобные локации называют «голубыми фишками» — пришедший из казино термин на фондовом рынке обозначает акции крупных компаний со стабильным доходом. «Для будущего владельца помещения надежный сетевой арендатор с мировым именем — это гарантия стабильного пассивного арендного дохода в длительной перспективе», — пояснила коммерческий директор R4S Ирина Буренко.