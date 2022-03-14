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29 минут назад

Почему в “Башню молчания” не пускают туристов и журналистов

Мира Маркина

Дахма, также известная как “Башня молчания”, представляет собой строение без крыши, которое снаружи напоминает гигантский колодец. Но то, что находится внутри него, вызывает споры уже много лет. Почему – читайте в материале “Рамблера”.

Почему в “Башню молчания” не пускают туристов
Фото: Diego Delso/wikimedia.orgDiego Delso/wikimedia.org

Согласно зороастрийским религиозным верованиям, тела теряют “чистоту” после смерти. Они могут привлекать злых демонов, которые атакуют душу усопшего, а также способны причинять вред живым людям. Поэтому тела следовало изолировать как можно скорее, не допустить их соприкосновения с “чистыми” стихиями – огнем, водой, землей. Тогда и было придумано строить башни из трех “колец”-уровней в отдалении от домов. Эта практика насчитывает более трех тысяч лет, и в некоторых местах “Башни молчания” используются до сих пор.

В размещении тел существует иерархия: мужчины лежат на внешнем кольце, женщины – в среднем, а дети – в центре башни. К наполнению и обслуживанию зороастрийских “курганов” допускается ограниченный круг лиц.

Внутрь башни-колодца могут свободно попадать стервятники. Оставшиеся кости либо иссушаются солнцем и под влиянием погоды распадаются в прах, либо собираются местными рабочими. Считалось, что такой способ погребения не нарушает зороастрийские религиозные убеждения и позволяет “помогать” диким животным.

Однако после долгих дискуссий в 1970-х годах в Иране использование башен оказалось под запретом – из-за потенциальной опасности для здоровья живущих по соседству с дахмами. Другая очевидная причина запрета – сокращение популяции стервятников. Без этих птиц практика захоронения “между небом и землей” приняла мрачный оборот. Журналист и фотограф пробрались в одну из “Башен молчания” и сделали снимки, показывающие, что происходит с телами без стервятников.

Известно, что описанный выше способ все еще практикуется в Мумбаи (Индия).

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