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18 минут назад

В Японии объявлена угроза цунами

Мира Маркина

В 23:36 по местному времени (17:36 по Москве) на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение. Информацию о происшествии сообщило Главное метеорологическое управление страны.

В Японии объявлена угроза цунами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в районе префектуры Фукусима. Мощные толчки ощущались не только в северных и северо-восточных префектурах, но и в Токио. Более двух миллионов зданий остались без света. Информации о пострадавших и иных материальных последствиях нет. Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» и АЭС «Фукусима-2» проводит оценку возможного ущерба после происшествия.

Очаг землетрясения, по предварительным данным, залег на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами.

Ранее мы писали о том, на каких популярных курортах существует риск цунами.

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