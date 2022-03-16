В Японии объявлена угроза цунами

В 23:36 по местному времени (17:36 по Москве) на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение. Информацию о происшествии сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в районе префектуры Фукусима. Мощные толчки ощущались не только в северных и северо-восточных префектурах, но и в Токио. Более двух миллионов зданий остались без света. Информации о пострадавших и иных материальных последствиях нет. Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» и АЭС «Фукусима-2» проводит оценку возможного ущерба после происшествия.