5 тайн пустыни Сахара

Самая большая и жаркая пустыня мира скрывает в себе множество тайн, которые ученые на протяжении многих веков не могли разгадать. Но время не стоит на месте и современные технологии помогли специалистам сделать множество открытий. Читайте о них в материале "Рамблера".

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Глаз Сахары

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В западно-центральной части Мавритании расположено геологическое образование, напоминающее несколько колец. Это образование диаметром 50 километров ученые долгое время считали следом от метеорита. Однако благодаря современным исследованиям стало ясно, что небесное тело тут вовсе ни при чем. Глаз Сахары — это чередующиеся слои горных пород, самому древнему кольцу образования более 600 миллионов лет.

Затерянная река

Сахара не всегда была пустыней, когда-то по территории современной Мавритании протекала река, которая могла бы сегодня быть двенадцатой по величине в мире. Ученые обнаружили подводный каньон, созданный речным течением, были найдены и различные речные отложения. Спутниковое исследование местности помогло подтвердить, что здесь действительно протекала река, которая пересохла около 5000 лет назад.

Кратеры от метеоритов

Небесные тела падали на Землю неоднократно, оставляя после себя весьма отчетливые следы. Но если за годы, прошедшие после падений, большинство кратеров обрастают растениями или деформируются, оставаясь незамеченными, то в пустынях они видны наиболее отчетливо. Так, например, около 5000 лет назад на юго-западе Египта случилось падение метеорита. В результате столкновения небесного тела с поверхностью образовался 45-метровый кратер, получивший название Камил. Вокруг него были обнаружены осколки самого метеорита. Кстати, стоит отметить, что Сахара словно притягивает к себе небесные тела: пятую часть упавших на Землю метеоритов обнаружили именно здесь.

Ливийское стекло

Порой метеориты оставляют после себя не только кратеры. Около 29 миллионов лет назад одно из небесных тел столкнулось с Землей в районе Сахары с такой силой, что пески огромной части Ливийской пустыни были расплавлены и превратились в листы тончайшего зеленоватого стекла. Кратер, который должен был остаться после падения метеорита, ученые не могут найти до сих пор, а вот ливийское стекло продолжают находить и по сей день подчас в совершенно неожиданных местах.

Камни Набты