Как живет российский городок, который был раем для богачей

В России существует немало удаленных поселений, об истории и значении которых почти ничего не известно простому обывателю. И пускай их популярность меркнет на фоне разрекламированных направлений, порой эти места приятно удивляют своих посетителей. Одним из таковых можно считать маленький город Кяхта в Бурятии. Когда-то Кяхта была едва ли не самым процветающим поселением, а ее жители — одними из богатейших купцов России. Российский путешественник и фотограф Александр Ведерников отправился в Кяхту, чтобы увидеть, что стало с городом, через который несколько веков назад проходил Великий чайный путь. О его знакомстве с гостеприимными местными жителями, бурятских традициях и новой реальности города — в материале «Ленты.ру».

Москва на востоке

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Небольшой вытянутый городок Кяхта, расположенный аккурат на границе с Монголией, основали еще около 300 лет назад. Тогда, в 1727 году, российский дипломат Савва Рагузинский-Владиславич именовал его Троицкосавском, но впоследствии он был объединен с торговой слободой Кяхта, а в 1934 году переименован.

Появление города на отшибе империи прямо в степи тогда соответствовало интересам государства. В XVII веке дипломаты осуществили несколько разведывательных экспедиций и официальных визитов в Китай для установления границы и торговых отношений между Россией и Поднебесной.

Заключенные позже между Россией и Китаем Буринский и Кяхтинский договоры не только определили на долгие годы мирные взаимоотношения между странами-соседями, но и стали судьбоносными для «пырейного места» (название реки и города Кяхты в переводе с бурятского означает пырей, вместе с суффиксом принадлежности «та» буквально переводится как «пырейное место» — прим. «Ленты.ру»), сделав его главным центром российско-китайской торговли.

Первые торги здесь состоялись 25 августа 1728 года, и с тех пор предприимчивые люди из разных мест России устремились в Кяхту, чтобы ухватить большой куш. Через нее в Китай вывозились сукно, мануфактура, пушные товары и юфть, а из Китая главным образом импортировался чай, который привозили караваны верблюдов и лошадей.

Повозки с чаем прибывали в Гостиный двор, который в ту пору превратился в настоящую биржу. Около века именно Кяхта снабжала чаем всю Россию и почти монопольно — Западную Европу. Долгое время в этом миниатюрном городке проходила вся торговля русских с Поднебесной. Говорят, местные жители были так богаты, что с трудом находили наемных рабочих — никто не хотел идти в услужение к соседу.

«Кяхтинский чай да муромский калач — полдничает богач», — эта пословица из словаря Владимира Даля в наше время мало кому понятна, а когда-то ее произносили с завистью. Кяхта была самым желанным местом для людей деловитых, капиталистых и авантюрных. За год некоторые здешние купцы поднимались от третьей до первой гильдии. Многие создавали свои собственные мощные чайные фирмы. В начале XIX века здесь торговало 60 первостатейных купцов, их комиссионеров и приказчиков, представлявших 16 городов России.

Александр Ведерников

Купцы предпочитали деревянные жилые строения, сухие, теплые и дышащие. Все они были просторными и качественной постройки. Зажиточные кяхтцы тогда имели свой клуб, сады, музыкантов, хор и жили на широкую ногу. Кто-то звал Троицкосавск Песчаной Венецией, кто-то Клондайком, а кто-то Москвой на Востоке. Даже декабрист Николай Бестужев, неоднократно бывавший здесь, окрестил слободу Забалуй-городком.

Новая реальность

Так получилось, что все крупные отечественные экспедиции по изучению Центральной Азии шли через Кяхту: Николай Пржевальский, Петр Козлов, Владимир Обручев, супруги Потанины, Гомбожаб Цыбиков и другие. Поэтому «пырейное место» стало еще и «воротами в Азию», форпостом географических открытий. Такое удачное расположение сделало Кяхту к середине XIX века важным стратегическим, политическим и экономическим центром на юге России. Однако ее век был недолгим.

В 1869 году в Египте открыли Суэцкий канал, образовавший более короткий и удобный маршрут для доставки товаров из Китая, в том числе чая. Денежный поток, который пропускала Кяхта, стал уменьшаться — морем перевозили дорогие сорта байхового чая, а дешевые, широко славившиеся в России, продолжали везти через Кяхту.

Еще одним переломным моментом в судьбе небольшого города стало строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Таким образом, к концу XIX века все товары начали транспортировать по железной дороге, а Кяхта осталась далеко от новой артерии жизни. Гостиный двор в городе миллионщиков опустел после Русско-японской войны

В наше время в Кяхте проживает чуть более 20 тысяч человек, а о былом величии напоминают только сохранившиеся храмы, купеческие дома, экспонаты в краеведческом музее и исторические книги, описывающие эпоху расцвета. Гостиный двор, что напротив Воскресенского собора, в XVIII-XIX веках представлявший торговый улей, жужжавший повозками с чаем, сейчас встречает туристов лишь живописными развалинами.

Сегодняшняя Кяхта живет размеренной провинциальной жизнью. Здесь есть прекрасные храмы, музеи, клубы и стадион. Но главное — в городе все дышит историей и традициями из множества культур.

Микс традиций

Если приехать в Кяхту в конце января или феврале, удастся застать удивительный праздник Сагаалган — бурятский Новый год. Дело в том, что в этом регионе Новый год или так называемое начало весны встречают по лунному календарю. Сагаалган переводится на русский язык как «белый месяц», поэтому белый, символ чистоты и святости, — главный цвет торжества.

Александр Ведерников

Новый год буряты отмечают целый месяц с традиционными застольями с бурятскими яствами: буузами, хуушурами, боовами. Это идеальное время, чтобы попробовать все блюда местной кухни, в том числе известный бурятский десерт боов, который обычно используется в качестве ритуальной мучной пищи в храмах.

При этом Сагаалган с удовольствием отмечают в Бурятии повсеместно. В том числе и в русских селеньях, где о буддизме знают только понаслышке и исповедуют христианство.

При этом православные храмы в Кяхте тоже заслуживают отдельного внимания. Здесь расположены Воскресенский и Успенский соборы, с колоколен которых открывается впечатляющий панорамный вид на весь город.

Протоиерей Олег Матвеев, главный священник, духовно окормляющий верующих не только в Кяхтинском, но и в Селенгинском, Джидинском и Закаменском районах, рассказал, что пришел к такой жизни не сразу. Долгое время он работал судьей, был из семейских, много путешествовал, даже совершал восхождения на Мунку-Сардык и Эльбрус.

Александр Ведерников

Но позже пришел к вере и стал батюшкой, а теперь еще и судьей в епархии. Олег, как и многие другие жители городка, человек очень деятельный. В начале 1990 годов он занимался восстановлением пришедшего в упадок Успенского собора. Сейчас же трудится над возобновлением реставрации Троицкого храма и воссозданием Хрустального иконостаса в Воскресенской церкви.

Неподалеку от Кяхты есть еще одно интересное место — поселок Наушки, который также находится на границе с Монголией. Сюда силами заключенных ГУЛАГа в 1939 году была построена железная дорога из Верхнеудинска (Улан-Удэ), а сейчас через Наушки на поезде можно уехать в Монголию и Китай.

В поселении в 2019 году возвели красавицу-церковь деревянного зодчества в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. Святыню построили на деньги благотворителей и по продвижению и молитвам настоятеля иеромонаха Ефрема Шишкина. Сегодня отец Ефрем рассказывает посетителям историю создания храма на границе двух миров, России и Монголии, а также показывает уникальный иконостас с иконами, покрытыми сусальным золотом.

Александр Ведерников

Прихожане церкви — в основном самые простые жители русской глубинки. Среди них есть и долгожители — например, Анна Петровна, которой 14 февраля исполнилось 100 лет. Часть своей продолжительной жизни женщина проработала на железной дороге и даже успела получить от государства медаль. Правда, не за труд, а за отличие в охране государственной границы, после того как случайно поймала на границе за руку шпиона.

Культурное наследие

Еще в VIII-XX веках задача охраны государственной границы была возложена на казаков. В казачье войско с удовольствием набирали бурят, которые славились как отличные стрелки, наездники и следопыты, умеющие различать следы лошадей и скота, переходивших границу. По инициативе Саввы Рагузинского для охраны забайкальских рубежей России привлекли 15 караулов из бурят селенгинских и хоринских родов. Казаки-буряты отказались от кочевого образа жизни и поселились вдоль границы, где и поныне стоят казачьи станицы.

Сегодня в одной из таких станиц, а именно Кударинской, можно познакомиться с настоящими атаманами. Мне, например, посчастливилось встретить Александра Бурлакова. Его казачье звание есаул соответствует воинскому званию майор. В селе Большая Кудара он проживает в просторном доме с женой Любой. После традиционного чаепития Александр даже согласился показать мне искусство казачьей скаковой езды и отправился в поле на коне забайкальской породы по кличке Харлам.

Это сплетение культур, традиций и историй, сосредоточенных на крошечном клочке земли, делает Кяхту и ее окрестности местом, заслуживающим особого внимания. Об этом же говорят и экспозиции, собранные в местном краеведческом музее имени Обручева. Как рассказывают его преданные сотрудники, раньше Кяхта была не только столицей чайного пути и Песчаной Венецией, но и важным политическим, экономическим и культурным центром, почти как маленький Вавилон.

Еще одной изюминкой Кяхты считаются местные школы. Например, здесь в старинном здании ТАРУ — Троицкосавского Алексеевского реального училища — сегодня располагается школа №4. Здание относится к числу исторических — в нем даже сохранились каменные лестницы XIX века, высокие потолки и широкие коридоры.

В расположенном неподалеку селе Усть-Киран тоже есть свое эталонное учебное заведение. На его территории расположен мини-музей, где экскурсовод Катя Иванова с энтузиазмом представляет историю села, а также показывает старые фотографии 17 дач, которые на островах реки Чикой построили кяхтинские купцы. Кроме того, здесь можно увидеть старинную книгу-тропарь, которой, предположительно, 300 лет, и серебряное кольцо-печатку с зеркальной гравировкой фамилии владельца купца Шишмарева. Все, что находится в музее, собрано и сохранено силами односельчан!

Александр Ведерников

В школе села Усть-Кяхта существует еще уникальный музей, создателем которого являются преподаватели по технологии и рисованию. Вместе с учениками они начали собирать артефакты и в итоге искусно оформили экспозицию об истории Усть-Кяхты и местных традициях.

Кроме того, в глаза бросается, что во многих классах нет казенных плакатов, все сделано силами учителей и учеников: нарисовано, наклеено, изготовлено из дерева. В кабинете технологии есть деревообрабатывающие станки, на которых ребята изготавливают полезные детали для школы, дома и семьи. «Очень важно научить ребят еще в школьном возрасте все делать своими руками. В жизни это точно пригодится, а на селе без этого просто не выжить», — уверены учителя Усть-Кяхты.

Сердце радуется, когда видишь, как бережно в Кяхте и районе относятся к своей истории. Здесь, в сибирской окраине, в обычных кяхтинских школах замечательные музеи, дети изучают прошлое, учатся краеведению.

Деловые женщины

Очевидно, что главные достопримечательности Бурятии — это не храмы, не музеи и даже не школы, а именно люди, с которыми здесь удается познакомиться. Кяхта очень красноречиво подтверждает это правило. В городе моим проводником стала Галина Мостовщикова — человек уважаемый и много знающий о родном крае. В 1988-1990 годах она даже была мэром города, но самая удивительная страница в ее биографии — это создание клуба «Деловых женщин».

Александр Ведерников

Благодаря ей здесь, в удаленном маленьком городке, на самой границе с Монголией, появилось целое сообщество активных женщин, у каждой из них есть любимое дело, которому они отдают себя без остатка. Я встретился и познакомимся со многими из них.

Так, в Наушках живет мастер пошива Людмила Грудинина, которая показывает посетителям свою мини-мастерскую и необычных кукол. Другая активистка, Татьяна Московская, возглавляет в Наушках ТОС, на премиальный фонд которого были отлиты колокола для новой деревянной церкви.

Еще одна «деловая женщина» — мастерица пошива игрушек Валентина Каргопольцева, которая также является поэтессой, журналистом с неповторимым стилем написания и членом Союза журналистов России. Сейчас к печати готовится уже восьмой сборник ее стихов.

Следующая участница клуба — Валентина Гавриловна — председатель общества инвалидов района. Она привлекает инвалидов к спорту и сама в числе первых участвует в разных активностях. Ее виды спорта: пневматическая винтовка, армрестлинг, дартс, сидячий волейбол

Их подруга Оксана Герасименко — единственный флорист-декоратор в Кяхте, основатель магазина «Пчелка». Кроме успешного бизнеса у Оксаны есть потребность помогать людям. Она является руководителем волонтерского штаба «Прометей». Пять волонтеров на своих машинах без копейки поддержки со стороны развозят по городу лекарства и продукты заболевшим коронавирусом. Иногда в день обслуживают более 100 вызовов.