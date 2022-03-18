Как в Саудовской Аравии работает полиция нравов

В исламском королевстве помимо органов, регулирующих общественный порядок, в 1940 году появилась шариатская гвардия (полиция). Ее сотрудники следят за соблюдением норм религиозных и общественных на основе толкования шариата. Почему методы “гвардейцев” считаются спорными, а сотрудники увольняются, читайте в материале “Рамблера”.

Религиозная полиция королевства официально называется Комиссией по поощрению добродетели и предотвращению порока. Членов этой организации легко узнать в толпе. Чаще всего это мужчины с длинными бородами в традиционной одежде с куфией на голове. Они контролируют соблюдение строгой сегрегации мужчин и женщин. Ведь в Саудовской Аравии разнополые люди, не состоящие в родстве, не должны проводить время вместе, общаться друг с другом (даже в присутствии посторонних).

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Наиболее ревностные служители морали ранее не брезговали шпионажем, в том числе с преследованием на автомобиле.

Также полисмены имеют право выгонять граждан из магазинов и закрывать торговые помещения на время молитвы.

Зорко следят комиссары и за обликом саудовцев. Например, женщинам в королевстве рекомендовано носить одежду, закрывающую все (кроме глаз). За обратное могут в лучшем случае оштрафовать. В начале десятых в столице произошел удивительный случай. Комиссары арестовали ростовую куклу на открытии кондитерской в Эр-Рияде, потому что она не была одета в мусульманский наряд, обязательный для всех женщин. Ситуация приняла еще более пикантный оборот, когда выяснилось, что внутри был мужчина. Притворство женщиной противоречит шариату.

Еще один громкий арест произошел несколько лет назад. Саудовскую бизнес-леди задержал сотрудник полиции нравов за то, что она в Starbucks за кофе обсуждала деловые вопросы с сотрудником собственной фирмы. Потому что мать троих детей не может уединяться с мужчиной, не состоящим с ней в родстве.

Женщину доставили в одно из отделений. Ей не дали возможность связаться с мужем или другими родственниками, а отправили в тюрьму, где ее раздели и обыскали. Только на следующий день супруг униженной женщины смог вызволить жену

Один из арестов стал известен на весь мир. Омар Боркан аль-Гала, уроженец Багдада, почти все свое детство провел в Дубае. Он рос красивым юношей, потому с подросткового возраста начал модельную карьеру. Однажды Омар даже заключил крупный рекламный контракт с Samsung. Однако популярность мужчине принесло совсем не это. В 2013 году он вместе с несколькими коллегами работал на культурном фестивале в Эр-Рияде. Посетительницы, узнавая Омара, подходили к нему за автографом. Толпа поклонниц привлекла внимание религиозной полиции. Комиссары, со слов Омара, попросили его покинуть фестиваль. Мужчина быстро уехал из страны в Канаду, так как там видел больше перспектив для собственного роста. Но в некоторых СМИ появилась новость о его “депортации за красоту”.

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Саудовцы либеральных взглядов и молодые люди выступают против действий комиссаров. Однако большинство населения консервативного суннитского королевства их поддерживает. Тем не менее, несколько лет назад было решено лишить сотрудников полиции нравов исполнительной власти: производить аресты, например, накладывать штрафы. Теперь они обязаны лишь сообщать о нарушениях обычным полицейским. Комиссары всерьез занялись своим имиджем, поскольку, по мнению властей, это отразится и на правильном понимании ислама.

Тем не менее, сами сотрудники Комитета не очень довольны ограничением полномочий.