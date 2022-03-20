Как искали разгадку балтийской аномалии

Аномалию Балтийского моря обнаружили в июне 2011 года, когда команда шведского морского исследователя Питера Лирдберга выполняла погружение на морское дно.

Фото: Рисунок художника Hauke VAGT/Deviantart Рисунок художника Hauke VAGT/Deviantart

На 100-метровой глубине ученые заметили огромное формирование странной округлой формы, диаметр которого составлял примерно 70 метров. Объект был испещрен геометрически правильными линиями. По словам специалистов, ранее они никогда не видели ничего подобного. Таинственность усугублял и тот факт, что в радиусе 200 метров от этого места не работали ни мобильные телефоны, ни спутниковая связь.

Ocean X

Версий, объясняющих происхождение объекта, возникло множество. Многих заинтересовало сходство данного формирования с "Соколом Тысячелетия", космическим кораблем из знаменитой саги "Звездные войны". Сразу же появилось мнение, что это корабль пришельцев, тем более рядом с ним морское дно имеет такой рельеф, как будто это след от приземления длиной в 300 метров. Другие же предположили что так могла выглядеть немецкая подводная лодка времен Второй мировой войны. Кому-то показалось, что это могли быть следы затонувшего города.

Ocean X

После многих споров ученые пришли к мнению, что данный объект имеет вулканическое происхождение. Когда-то давно, много тысяч лет назад, он был принесен на это место ледником. А когда лед естественным образом растаял, огромный камень остался на дне Балтийского моря. Этим также объясняется длинный след рядом и многочисленные борозды на самом объекте.