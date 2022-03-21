Открылся Grand Park «TeikaBoom by Ksenia Borodina»

17 марта 2022 года открылся грандиозный активити-парк «TeikaBoom by Ksenia Borodina» в ТРК VEGAS Каширское в рамках масштабной коммерческой реконцепции самого первого из сети торгово-развлекательных комплексов VEGAS.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Парк семейного отдыха «TeikaBoom by Ksenia Borodina» занял рекордную площадь – 5,5 тыс. кв. м. и стал самым большим семейным активити-парком среди всех ТРК России.

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«Мы рады приветствовать нового якорного оператора в сегменте семейных развлечений нашего торгово-развлекательного комплекса. Модернизация этого направления является одной из ключевых задач проекта реконцепции VEGAS Каширское, поскольку призвана адаптировать наше предложение запросам целевой аудитории на высококачественный отдых и досуг всей семьей», – отметила Анастасия Довченко, директор департамента недвижимости Сrocus Group.

На территории Grand Park «TeikaBoom by Ksenia Borodina» помимо большой и насыщенной аттракционами игровой зоны для детей любого возраста, уютного семейного кафе и сказочных комнат для детских праздников, размещен семейный ресторан для родителей, которые могут провести время в непринужденной lounge-атмосфере, ожидая детей. Активити-парк предлагает все праздничные атрибуты: банкетное меню, авторские торты от фирменной кондитерской «TeikaBoom», воздушные шары, аниматоров для проведения дней рождений, а также любых торжественных мероприятий и красочных анимационных вечеринок. Вскоре откроется отдельная зона для лазертага, VR и других активностей. В основу дизайн-концепции аттракционов и интерьеров легли мотивы межпланетной космической станции и сказочной планеты Пандора, а также мотивы любимых детских мультфильмов, создав атмосферу праздника и веселья.

«Мы рады, что вновь сотрудничаем с Crocus Group. Можем сказать, что предстоящий грандиозный для подобных парков проект в VEGAS стал возможен только благодаря успешному опыту партнерства в «Крокус Сити Молле». Новый проект будет существенно отличаться, он рассчитан на чуть другую, более массовую аудиторию, но мы уверены, он также будет востребован и успешен», – сказал Дмитрий Коноров, управляющий партнер сети «TeikaBoom by Ksenia Borodina».

Открытие нового «TeikaBoom by Ksenia Borodina» – часть масштабной коммерческой реконцепции VEGAS Каширское. Одним из ключевых этапов реконцепции также стало открытие нового гастрономического пространства Food Bazaar площадью 3700 кв. м., которое объединяет рестораны, кафе и аутентичные кулинарные проекты, представляющие разнообразные кухни мира. Food Bazaar представляет не только гастрономическое, но и развлекательное пространство: на территории фудхолла проводятся винные дегустации, гастроужины, детские шоу, музыкальные вечера и кулинарные мастер-классы.