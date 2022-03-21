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1 час назад

На Северном и Южном полюсах зафиксировали аномальное потепление

Мария Иглина

Метеорологи выявили аномальное потепление на Южном и Северном полюсах Земли. Об этом сообщает Associated Press.

На полюсах Земли зафиксировали аномальное потепление
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Температуру на 40 градусов выше нормы зафиксировали на французско-итальянской антарктической исследовательской станции "Конкордия", располагающейся на высоте 3234 метра. Она составила минус 12,2 градуса Цельсия.

А на отечественной станции "Восток", которая находится на 250 метров выше "Конкордии", температура оказалась на 15 градусов выше нормы — минус 17,7 градуса Цельсия.

Исследователи отметили, что Северный и Южный полюс не должны таять одновременно. Они предположили, что что спровоцировать это, вероятно, мог теплый атмосферный поток, который попал в Антарктиду из Тихого океана. По их мнению, если так будет продолжаться, то это станет серьезным поводом для тревоги.

Ранее "Рамблер" писал о том, как искали разгадку балтийской аномалии.

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