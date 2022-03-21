На полюсах Земли зафиксировали аномальное потепление

Исследователи отметили, что Северный и Южный полюс не должны таять одновременно. Они предположили, что что спровоцировать это, вероятно, мог теплый атмосферный поток, который попал в Антарктиду из Тихого океана. По их мнению, если так будет продолжаться, то это станет серьезным поводом для тревоги.