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2 часа назад

«Русский Хит» вдохновляет на покорение новых высот

Партнерский материалПартнерский материал

В год 5-летия радио «Русский Хит» ведущий радиостанции Руслан Полянский побывал на Эльбрусе и лично убедился, что любимая музыка на родном языке вдохновляет на покорение новых высот.

«Русский Хит» вдохновляет на покорение новых высот
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Руслан Полянский – ведущий вечернего шоу «Один на всех» на радио «Русский Хит». С понедельника по четверг, с 17:00 до 20:00, он дарит каждому порцию отличного настроения и возможность рассказать о своей любви на всю страну. Он – один на всех и у него все получается! Даже за пределами студии радио «Русский Хит».

Каждый слушатель радиостанции знает бархатный голос Руслана, но не каждый догадывается в какой отличной спортивной форме находится их любимый радиоведущий. Более 10 лет Руслан увлекается сноубордом, поэтому очередной отпуск он посвятил своему хобби и «Русскому Хиту». В режиме горнолыжного сафари Руслан Полянский прокатился по спускам Эльбруса и поздравил родную радиостанцию с юбилеем, подняв ее флаг на самой высокой горной вершине России и Европы.

Настаивайтесь на FM-волну радио «Русский Хит» в вашем городе или включайте в интернете. Руслан Полянский лично убедился, что часовые пояса, расстояния и горы для настоящих русских хитов не преграда, а любимую радиостанцию можно слушать даже высоко над уровнем моря!

Радио «Русский Хит» – это отличное настроение, яркие эмоции, радость и оптимизм в любое время года. Это движение вперед, уверенность в себе и в завтрашнем дне. Наслаждайтесь радиоволной, где всегда звучат ваши любимые хиты, заряжайтесь позитивом и вдохновляйтесь на новые подвиги.

Официальный сайт.

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