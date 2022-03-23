«Русский Хит» вдохновляет на покорение новых высот

В год 5-летия радио «Русский Хит» ведущий радиостанции Руслан Полянский побывал на Эльбрусе и лично убедился, что любимая музыка на родном языке вдохновляет на покорение новых высот.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Руслан Полянский – ведущий вечернего шоу «Один на всех» на радио «Русский Хит». С понедельника по четверг, с 17:00 до 20:00, он дарит каждому порцию отличного настроения и возможность рассказать о своей любви на всю страну. Он – один на всех и у него все получается! Даже за пределами студии радио «Русский Хит».

Каждый слушатель радиостанции знает бархатный голос Руслана, но не каждый догадывается в какой отличной спортивной форме находится их любимый радиоведущий. Более 10 лет Руслан увлекается сноубордом, поэтому очередной отпуск он посвятил своему хобби и «Русскому Хиту». В режиме горнолыжного сафари Руслан Полянский прокатился по спускам Эльбруса и поздравил родную радиостанцию с юбилеем, подняв ее флаг на самой высокой горной вершине России и Европы.

Настаивайтесь на FM-волну радио «Русский Хит» в вашем городе или включайте в интернете. Руслан Полянский лично убедился, что часовые пояса, расстояния и горы для настоящих русских хитов не преграда, а любимую радиостанцию можно слушать даже высоко над уровнем моря!