«Львы превратились в котов»: история Дома со зверями

Кружевной бирюзово-белый Дом со зверями на московском Чистопрудном бульваре — самый яркий пример русского стиля в московском модерне. Во всем городе нет другого здания с таким количеством фантастических персонажей на фасаде. Украсить так ничем не примечательный доходный дом придумал ученик Виктора Васнецова художник Сергей Вашков. Когда-то это здание было на два этажа ниже, с ажурными воротами во двор и резной решеткой на крыше. «Мослента» выяснила, как оно приобрело современный вид и чем вообще прославился этот дом 14, строение 3 на Чистопрудном бульваре.

Фото: Мослента Мослента

«Один из самых красивых»

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Фасадами обращенный к Чистым прудам, где всегда любили прогуливаться москвичи и туристы, Дом со зверями всегда привлекает к себе внимание. Многие останавливаются рядом, чтобы полюбоваться его декором, ведь на стенах нашлось место и фантастическим драконам, и двуглавым грифонам.

«Чистопрудный бульвар активно застраивался после пожара 1812 года. Он тогда весь состоял из однотипных построек в один-два этажа, — рассказывает «Мосленте» краевед Татьяна Воронцова, которая часто водит здесь экскурсии. — В начале ХХ века случился настоящий строительный бум, и на месте этих домиков возвели большие здания. Дом со зверями среди них — один из самых красивых».

Его построили на территории, принадлежавшей церкви Троицы Живоначальной на Грязех у Покровских ворот, в 1908-1909 годах. Изначально он был доходным домом и насчитывал всего пять этажей.

Автор проекта, архитектор Лев Кравецкий изначально задумывал здание в русском стиле и использовал детали и элементы, характерные для построек XII века. Технологии строительства были передовыми для того времени. Инженер Петр Микини активно работал с новаторским в те времена железобетоном, который позволял создавать многоэтажные дома «повышенной комфортности» — с высокими потолками.

«Узоры русских храмов»

Если бы не оформление фасада, дом вряд ли выделялся бы среди других московских зданий своей эпохи. Рассматривая здание со двора, можно представить, насколько скучным оно было бы без декора: сплошные однотонные стены с проемами окон.

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Но Сергей Вашков создал эскизы, по которым артель «Мурава», состоявшая из учеников Строгановского училища, выполнила барельефы на фасаде дома.

Звери и птицы, которых можно видеть на внешних стенах, изображены и внутри здания, на решетках окон и лестниц, на керамических плашках с номерами квартир.

Дом украшен своеобразным поясом с геометрическими узорами, какие часто встречались в русских храмах XII века. Дверные проемы оформлены как небольшие порталы, с накладными петлями «под старину» и врезными декоративными колонками.

В каждом подъезде установлены двойные двери с тамбуром. Многоцветной майоликой с теми же зверями и птицами декорированы обрамления внутренних дверей и зеркало, встречающее вошедших во второй подъезд. Его раму украшают павлин и цветок.

«Художника порекомендовали спонсоры»

Интересно, что Вашкова к проекту привлекли главные меценаты церкви Троицы на Грязех купцы Оловянишниковы. Они выступали в этом проекте ктиторами — оплачивали постройку здания, изначально принадлежавшего приходу.

«Если говорить теперешним языком, то главные спонсоры порекомендовали художника, с которым ранее успешно сотрудничали, — объясняет «Мосленте» Татьяна Воронцова. — У Оловянишниковых было крупное колокольное производство в Ярославле, а в Москве — небольшая фабрика церковной утвари и свой магазин на Никольской. Собственно, они и явились главными финансистами строительства дома. Еще учась в Строгановке, Вашков был с Оловянишниковыми знаком и делал для них эскизы. Как сказали бы сегодня, разрабатывал дизайн продукции, которую они выпускали в Москве».

«Владимирский инь-ян»

Сергей Вашков ориентировался на русский стиль домонгольского периода. Один из самых богато оформленных памятников того времени — Дмитровский собор во Владимире, построенный в конце XII века, незадолго до нашествия Батыя.

Именно отсюда на фасады знаменитого столичного дома в увеличенном и гротескном виде перекочевали и птица Сирин, и львы, и другие стилизованные звери и растения, характерные для владимирской белокаменной резьбы.

Wikipedia

Среди цветочного орнамента, декоративных колонн, резных грифонов и драконов можно увидеть традиционный мотив — льва, терзающего оленя. Этот древний сюжет, близкий по смыслу символу инь-ян, встречается еще на скифских украшениях и иранских блюдах V-III веков до нашей эры.

Еще большее сходство с русским теремом зданию, построенному в эпоху модерна, придавали утраченные ажурные металлические ворота с улыбающимся львом в короне и резная решетка на крыше.

Первый этаж дома декорирован рустом, то есть облицован правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому камнями. Этот прием в архитектуре закрепился еще в эпоху Возрождения. Но здесь Вашков сделал рисунок руста таким крупным и дизайнерским, что он и сегодня выглядит современно. Так что русский стиль — не единственная отличительная особенность Дома со зверями. Он сочетает в себе архитектурные элементы разных эпох, что характерно для модерна.

«Деликатная работа»

Некоторое количество квартир в доходном доме предназначалось неимущим семьям прихода церкви Троицы на Грязех, остальные сдавались в аренду. Полученные деньги шли на устройство как самого храма, так и школы при нем.

Интересно, что после окончания строительства Сергей Вашков тоже получил здесь квартиру и прожил в ней до своей смерти в 1914 году.

После революции жизнь Дома со зверями кардинально переменилась. Располагавшуюся в полуподвальном этаже кафе-кондитерскую Бартельса закрыли, квартиры отдали под коммуналки, нижние этажи — под советские уже магазины.

Сразу после Великой Отечественной войны, в 1945 году, дом решили увеличить. Для этого были надстроены еще два этажа, их стало семь вместо пяти. Проект надстройки разработал архитектор Борис Топаз.

При надстройке были демонтированы балконы, шатровая крыша и резная решетка на кровле. Пропал барельеф в верхней части фасада с буквами АЦИ, в кириллической системе счисления обозначавшими год начала строительства здания — 1908. Однако, по мнению искусствоведов, в целом работы провели деликатно, и основная часть первоначального замысла Вашкова сохранилась.

«Типичный московский послевоенный дворик»

В эпоху коммуналок дом зажил в новом ритме. Теперь здесь обитали представители всех сословий и профессий.

«В этом доме с "животными невиданной красы" жила парочка моих школьных приятелей, — рассказывает «Мосленте» журналист и редактор Александр Цыганов, который с 1958 по 1968 год жил по соседству, на Покровке 11. — Мы вместе учились, вместе гуляли, катались на коньках на Чистых прудах».

Тогда здесь были сплошные коммуналки, считавшиеся по тем временам весьма приличными. В доме были высокие потолки, а по просторным коридорам можно было кататься на велосипеде.

«Один мой друг жил на третьем этаже, а второй — в полуподвале, где тогда тоже были квартиры, — продолжает Цыганов. — Помню, вид на улицу у него был в пол-окна — одни ноги. Но тогда на такие мелочи никто не обращал внимания. Главное, что есть своя комната в центре. Окна из этого полуподвала выходили во двор, который был единственным на несколько стоявших вокруг домов и объединял всех: и малышей, и младшие классы, и ребят постарше. Здесь стояла хоккейная площадка, мужички сидели, играли в домино, белье на веревках висело — типичный московский послевоенный дворик».

В его дальней части стояла уцелевшая церковь Троицы на Грязех. В советские годы снесли ее купол и колокольню, а оставшееся здание превратили в клуб, но он постоянно был закрыт.

«Крабы, мурены и десять акул»

Дом со зверями можно увидеть в известных советских фильмах. В «Подкидыше» 1939 года рядом с ним теряется девочка Наташа. В кадре хорошо видны балконы второго этажа, которые в 1945-м убрали при надстройке здания.

В 1970-х дом еще дважды попал в большое кино. В первой серии «Места встречи изменить нельзя» его показывают, когда преступник соскакивает с трамвая. А в «Покровских воротах» дом хорошо виден в сцене, где Людочка с Хоботовым ждут трамвая после прогулки.

В перестройку в полуподвальном этаже здания находилась юридическая консультация, а с 1989-го там арендует помещение «Морской аквариум на Чистых прудах» — редкое место в центре Москвы, где можно увидеть живых акул. Их здесь целых десять. В других аквариумах крабы, яркие коралловые рыбки и зловещие мурены.

Мария Девахина / РИА Новости

Есть и минусы: жители дома уже многие годы жалуются на то, что поднимающаяся отсюда влага разрушает здание и его перекрытия, а по стенам ползет грибок. Однако арендатор покидать помещение не собирается — место удобное, первая линия, хороший поток посетителей.

«По слухам, с чердака временами слышался хохот»

Жить в старом доме у Чистых прудов — это, конечно, привилегия, но есть тут и свои минусы. Кроме сырости и грибка жильцы жалуются на старую проводку.

Цены на жилье в Доме со зверями заоблачные. Например, сейчас пятикомнатная квартира площадью 166,6 метра с двумя резидентскими машино-местами выставляется за 1 800 000 долларов.

Большинство квартир в доме выкуплены и принадлежат людям состоятельным, но еще в начале 2000-х тут хватало коммуналок. Скульптор Михаил Плохоцкий рассказывал «Мосленте», как снимал комнату в одной из них: «Она была на самом верхнем этаже, под арочками. Никакого декора в надстроенной после войны части дома не было. Помню, что замысловато надо было добираться до квартиры: лифт до седьмого этажа не шел, до него надо было еще подниматься пешком. Но потолки все равно были высокими, а общая кухня — просторной. Очень было спокойно и тихо, соседей я почти не видел. По слухам, с чердака временами слышался хохот. Решив выяснить, что это за призрак, мы с друзьями поднимались к запертой чердачной двери, но никаких посторонних звуков оттуда так ни разу и не услышали».

В начале 2000-х в здании появился книжный антикварный магазин, устроивший дверь на месте окна второго этажа. После этого в центре здания появилась металлическая лестница, которую украшают четыре чеканные совы и два стилизованных льва с поднятыми лапами. Как и другие львы дома, они сильно напоминают котов. Наверное, из-за них доходный дом церкви Троицы на Грязех теперь все чаще называют не Дом со зверями, а Дом с котами.

Вскоре он будет отреставрирован как объект культурного наследия регионального значения. По словам председателя «Москомэкспертизы» Валерия Леонова, фасады промоют, отремонтируют кирпичную кладку и знаменитые лепные декоративные элементы. Также обработают стены в местах повреждения различными защитными препаратами. Проект предусматривает необходимость замены отливов на балконах, укладки новой плитки, очистки от коррозии и окраски ограждений и других металлических элементов.

Более того, в ходе капитального ремонта проведут работы по замене кровли, обновят чердачную часть, цоколь и фасады, модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и канализации.