«Сны Гамлета» откроют бесплатный онлайн-фестиваль

3 апреля стартует Onlife IDEA Fest – бесплатный онлайн-фестиваль, в рамках которого пройдут показы спектаклей от режиссеров из многих стран. Все спектакли играются вживую на специальной платформе, а не идут в записи.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

После спектакля все зрители могут присоединиться к обсуждению спектакля вместе с его режиссером и приглашенными экспертами из числа театральных критиков, психологов и т. д.

Фестиваль начнется с показа спектакля «Сны Гамлета» с Александром Аладышевым в главной роли.