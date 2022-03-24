«Сны Гамлета» откроют бесплатный онлайн-фестиваль

3 апреля стартует Onlife IDEA Fest – бесплатный онлайн-фестиваль, в рамках которого пройдут показы спектаклей от режиссеров из многих стран. Все спектакли играются вживую на специальной платформе, а не идут в записи.
После спектакля все зрители могут присоединиться к обсуждению спектакля вместе с его режиссером и приглашенными экспертами из числа театральных критиков, психологов и т. д.
Фестиваль начнется с показа спектакля «Сны Гамлета» с Александром Аладышевым в главной роли.
Драматург Нина Мазур предлагает зрителю свежий взгляд на величайшую из написанных трагедий в истории человечества. В современном антураже Гамлет полемизирует по Skype с другими персонажами шекспировской комедии и по-прежнему ищет ответ на извечный вопрос «Быть или не быть?».