Каждое государство применяет свои меры и ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. В Японии, как и во многих других государствах, после положительного ПЦР-теста на коронавирус, граждане должны оставаться у себя дома н карантине.
Только вот азиатское государство, в отличии от других, снабжает зараженного особым продуктовым набором. Смотрите видео, чтобы понаблюдать за тем, что входит в посылку, которую присылают больным с подтвержденным COVID.
Оказалось, что японцы с положительным ПЦР-тестом получают:
Кроме того, в посылку добавляют вкладыш с указанием состава каждого продукта для тех, у кого аллергия.
Ранее мы писали о том, какие лекарства поставляет компания Sanofi.