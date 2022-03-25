Каждое государство применяет свои меры и ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. В Японии, как и во многих других государствах, после положительного ПЦР-теста на коронавирус, граждане должны оставаться у себя дома н карантине.

Только вот азиатское государство, в отличии от других, снабжает зараженного особым продуктовым набором. Смотрите видео, чтобы понаблюдать за тем, что входит в посылку, которую присылают больным с подтвержденным COVID.

Оказалось, что японцы с положительным ПЦР-тестом получают:

две коробки, в каждой из которых по 24 бутылки воды;

ионный напиток для восполнения минералов;

рис;

консервированный тунец;

консервированные бобы;

консервированные фрукты;

овощной сок;

витаминное желе;

полезные батончики;

спагетти Barilla;

курица в соусе карри для микроволновки;

яичный суп;

тофу;

соусы к рису и спагетти.

Кроме того, в посылку добавляют вкладыш с указанием состава каждого продукта для тех, у кого аллергия.