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3 часа назад

Что выдают власти Японии при положительном ПЦР-тесте на коронавирус: видео

Диана Товсепова

Каждое государство применяет свои меры и ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. В Японии, как и во многих других государствах, после положительного ПЦР-теста на коронавирус, граждане должны оставаться у себя дома н карантине.

Только вот азиатское государство, в отличии от других, снабжает зараженного особым продуктовым набором. Смотрите видео, чтобы понаблюдать за тем, что входит в посылку, которую присылают больным с подтвержденным COVID.

Оказалось, что японцы с положительным ПЦР-тестом получают:

  • две коробки, в каждой из которых по 24 бутылки воды;
  • ионный напиток для восполнения минералов;
  • рис;
  • консервированный тунец;
  • консервированные бобы;
  • консервированные фрукты;
  • овощной сок;
  • витаминное желе;
  • полезные батончики;
  • спагетти Barilla;
  • курица в соусе карри для микроволновки;
  • яичный суп;
  • тофу;
  • соусы к рису и спагетти.

Кроме того, в посылку добавляют вкладыш с указанием состава каждого продукта для тех, у кого аллергия.

Ранее мы писали о том, какие лекарства поставляет компания Sanofi.

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