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2 часа назад

Назван самый успешный регион России

Lenta.ruLenta.ruиещё 6

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг социально-экономического положения регионов России по итогам 2021 года. Исследование провел Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Минфина, Росстата и Налоговой службы.

Назван самый успешный регион России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На втором месте среди самых успешных регионов названа Москва. В десятку лучших также попали Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская и Московская области, Пермский и Красноярский края, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области.

При определении лидеров учитывалась средняя зарплата, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета.

Зарплаты в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах оказались наиболее высокими в России. При этом самые низкие показатели зафиксировали в Чечне и Кабардино-Балкарии.

Ранее РИА Новости назвало самый закредитованный российский регион. В 2022-м им стала Калмыкия, за ней расположились Тыва и Удмуртия.

Места,ФоРГО,Росстат,
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