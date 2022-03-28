Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», «Авиарежим»

Для меня концерты в Петербурге - всегда событие. И играть на огромной площадке, выйти, наконец, на нее после пандемии - это отдельное удовольствие, и я его жду с большим нетерпением. Мы будем играть «Авиарежим», программу, включающую в себя хиты, новые песни, а также те, без которых я лично не могу представить наши концерты. Что касается шоу, секретов я раскрывать не буду, единственное, могу сказать: все наши концерты строятся только на нас самих, мы никогда не прячемся за балеты, животных, полеты на веревках и так далее. Человеку нужен человек. И в Ледовом вы это увидите.