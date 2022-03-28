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5 часов назад

НАШЕ РАДИО и ULTRACONCERTS представляют: Диана Арбенина.«Ночные Снайперы», «Авиарежим»

Партнерский материалПартнерский материал

«Ночные Снайперы» возвращаются в Санкт-Петербург и представят поклонникам новое шоу «Авиарежим»! Хиты, которые знают наизусть и поют все, лирика Дианы Арбениной, узнаваемая с первого слова, и конечно же премьеры, которые мы все ждем - 31 марта 2022 года в Ледовом дворце будет по-снайперски дерзко и громко.

Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», «Авиарежим»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Диана Арбенина - ярко сияющая, настоящая звезда, недосягаемая, и при этом совершенно реальная. Она - тот мотор, то сердце, которое всегда стучит в ритме рок-н-ролла. И сама являясь «знаком качества», Арбенина собрала команду профессионалов - шоу в Ледовом станет тому подтверждением.

Диана Арбенина:

Для меня концерты в Петербурге - всегда событие. И играть на огромной площадке, выйти, наконец, на нее после пандемии - это отдельное удовольствие, и я его жду с большим нетерпением. Мы будем играть «Авиарежим», программу, включающую в себя хиты, новые песни, а также те, без которых я лично не могу представить наши концерты. Что касается шоу, секретов я раскрывать не буду, единственное, могу сказать: все наши концерты строятся только на нас самих, мы никогда не прячемся за балеты, животных, полеты на веревках и так далее. Человеку нужен человек. И в Ледовом вы это увидите.

Диана Арбенина. Ночные Снайперы — одна из ведущих российских рок-групп, созданная в 1993 году и получившая широкую известность в 2001 году. За 25 лет существования записала более 10 номерных альбомов, а также несколько синглов, концертных CD и DVD. Солисткой и автором большинства песен группы является Диана Арбенина. В группе также играют: соло-гитарист Денис Жданов, бас-гитарист Сергей Макаров, барабанщик Александр Пушкин.

Билеты в продаже на ultraconcerts.ru.

Места,Денис Жданов,Сергей Макаров,
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