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1 час назад

На Филиппинах за сутки произошли три извержения вулкана Тааль

Мир24Мир24

За сутки на Филиппинах произошли сразу три извержения вулкана Тааль, а также восемь вулканических землетрясений, говорится в сообщении местного Института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).

На Филиппинах за сутки произошли три извержения вулкана Тааль
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Как отмечается, извержения, которые были зафиксированы с помощью камер наблюдения, представляли собой «фреатические взрывы» от соприкосновения магмы с водой, которой заполнен кратер. Вулканические землетрясения в районе вулкана Тааль продолжались по пять минут. «Активность в главном кратере преобладала от попадания горячей вулканической массы в его озеро, что подняло столбы пара на высоту 2400 метров, которые сносило к юго-западу», – цитирует сейсмологов филиппинское издание Inquirer.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Якутии. Оно привело к обрушению на шахте Денисовская, расположенной в Нерюнгринском районе.

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