На Филиппинах за сутки произошли три извержения вулкана Тааль

За сутки на Филиппинах произошли сразу три извержения вулкана Тааль, а также восемь вулканических землетрясений, говорится в сообщении местного Института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).

Как отмечается, извержения, которые были зафиксированы с помощью камер наблюдения, представляли собой «фреатические взрывы» от соприкосновения магмы с водой, которой заполнен кратер. Вулканические землетрясения в районе вулкана Тааль продолжались по пять минут. «Активность в главном кратере преобладала от попадания горячей вулканической массы в его озеро, что подняло столбы пара на высоту 2400 метров, которые сносило к юго-западу», – цитирует сейсмологов филиппинское издание Inquirer.