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5 часов назад

Необычное природное явление удивило пользователей сети

Lenta.ruLenta.ru

Пользователей сайта Reddit удивили кадры, на которых попало необычное природное явление. Соответствующая публикация набрала десятки комментариев.

Необычное природное явление удивило пользователей Reddit
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На видео, предположительно, снятом весной, запечатлено покрытое тонким льдом дерево, по которому стекают капли. В результате у зрителей создается впечатление, что эти капли имеют черный цвет.

Многие комментаторы признались, что впервые видят подобное явление. «Такое не увидишь каждый день!», «Черт возьми, природа прекрасна», «Выглядит очень круто», — написали пользователи.

Один из юзеров предположил, что такое дерево идеально подошло бы для фильма в жанре фэнтези. Другой комментатор, наоборот, посчитал кадры зловещими. «Это похоже на графику из фильмов ужасов», — заявил он.

Ранее сообщалось о другом необычном природном явлении, которое заметили на побережье Черного моря. На распространившихся в сети кадрах можно увидеть, как плотный слой морской пены покрыл всю береговую линию.

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