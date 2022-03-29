Гастротур по ВДНХ: что происходит в крупнейшем комплексе в мире

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) — одно из самых популярных общественных пространств Москвы. Уже более 80 лет комплекс притягивает сюда жителей и гостей города в любое время года. Изначально, в 40-е, выставка была задумана властями СССР для того, чтобы «отобразить достижения социалистического сельского хозяйства на Всесоюзной выставке».

Фото: ВДНХ ВДНХ

Сейчас, в 2022 году, ВДНХ – это город в городе и крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. На 325 гектарах расположены 49 объектов культурного наследия, исторические павильоны, арки, парки, пруды, фонтаны. Ежегодно комплекс посещают около 33 миллионов человек, но ВДНХ не перестает развиваться и обновляться. В этом году гостям, ко всему прочему, предложили совершить настоящий гастрономический тур по ВДНХ.

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Точки на карте

Конечно, прогулка по такому большому пространству не может обойтись без гастрономических развлечений. Для гостей сейчас здесь есть семейные кафе, рестораны высокой кухни, заведения для романтических вечеров и деловых обедов.

Гастрономических точек на карте ВДНХ так много, что в них бывает сложно разобраться. Поэтому в 2022 году было проведено народное голосование «Выбирай со вкусом».

Vdnh.ru

Так, в результате всесторонней экспертной оценки были определены лучшие кафе и рестораны, а заведениям-победителям присвоены почетные знаки «ВДНХ рекомендует».

Первый маршрут

В первый гастрономический маршрут, который гостям предлагает ВДНХ, вошли три точки, получившие максимальные оценки экспертов и посетителей пространства.

Все лень

Начать свой гастрономический тур предлагается с ресторана «Все лень», расположенного в Ландшафтном парке ВДНХ. Ресторан окружен природой и, поэтому, моментально погружает в атмосферу отдыха и расслабленности, и гостям, будто бы и правда становится «все лень». Панорамные окна дают возможность наслаждаться видом на Каменские пруды, согреваясь после долгой прогулки в уютном зале ресторана. Неудивительно, что ресторан стал одним из лидеров в номинации «Кафе с лучшим видом».

vdnh.ru

За кухню отвечает молодой и талантливый шеф-повар Виктор Нефедов. Посетителей ждут авторские блюда в необычном исполнении. Постоянные гости рекомендуют попробовать теплый салат с ростбифом из утки или запеченный баклажан с сыром страчателла. Свежие овощи и тянущийся сыр – то, что нужно для ужина в окружении природы.

ВДНХ

Ферма

Следующая точка гастрономического маршрута, кафе «Ферма», реальное доказательство тому, что Москва – это не только кипящий деловой мегаполис, но и город, где можно отдохнуть.

vdnh.ru

Здесь есть все для расслабленного семейного отдыха – уютное кафе в скандинавском стиле, теплицы с живыми цветами и домики для животных (альпаки, еноты, гуси) в окрестностях «Городской фермы».

ВДНХ

ВДНХ

Особенно приятно согреться теплым фермерским борщом, попробовать свежий тартар из морского лосося или фирменный хрустящий меренговый рулет с начинкой из свежей малины и сырно-сливочного крема.

Спецбуфет

Третья точка первого маршрута – кафе «Спецбуфет», расположено на территории Музея Гаража особого назначения ФСО России.

Место особенно интересно тем, что находится в музее, где собрана уникальная коллекция автомобилей первых лиц государства. Только представьте, как интересно будет взглянуть вживую на первый автомобиль Сталина или Хрущева и увидеть современные автомобили российского президентского кортежа.

ВДНХ

Кафе здесь идеально вписано в тематику особого гаража – зона раздачи представлена в виде легендарного микроавтобуса «Юность», а в зале гости могут расположиться на аутентичных сиденьях автомобилей Mercedes, ЗИЛ-41047 и мотоциклов Почетного эскорта. По результатам народного голосования «Спецбуфет» стал одним из лидеров в номинациях «Оригинальная концепция» и «Открытие года».

ВДНХ

Особенно интересно здесь попробовать авторские муссовые десерты и блюда русской кухни в оригинальной подаче.