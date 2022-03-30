Пятая юбилейная музыкальная премия ЖАРА MUSIC AWARDS

17 мая в Crocus City Hall состоится V юбилейная церемония награждения музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS - самого яркого музыкального события! Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2021 года. Зрителей ждет уникальное шоу, любимые артисты, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров и выступления одних из самых популярных артистов и хитмейкеров года. Jony, Егор Крид, Zivert, Григорий Лепс, Artik & Asti, Ваня Дмитриенко, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Мари Краймбрери, Мот, Звонкий, Лолита, Александр Панайотов и многие другие выступят на церемонии награждения премии ЖАРА MUSIC AWARDS 2022.

Концептуальный взгляд на мероприятие, современные технологии и последние тренды в мире спецэффектов позволяют осуществить самые невероятные идеи шоу! Только топовые артисты и только главные хиты прозвучат 17 мая на сцене Crocus City Hall. Зрителей ждет уникальное шоу, выступления любимых артистов и незабываемые эмоции.

Победителей V юбилейной музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS выберут зрители открытым голосованием, которое откроется на сайте 1 апреля 2022 года и продлится до 10 мая 2022 года. Узнай имена лучших из лучших по итогам года!

Начало концерта: 20:00

Продолжительность: 3 часа