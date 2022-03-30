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1 час назад

В России появится первый в стране затапливаемый парк

Lenta.ruLenta.ru

В Новосибирске на берегах реки Каменки создадут первый в России затапливаемый парк. Об этом ТАСС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

В России появится первый в стране затапливаемый парк
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что власти города уже начали готовится к появлению будущего парка «Каменка» — часть его территории будет затапливаться рекой по весне. По словам Терешковой, участок в пойме водоема оставят в первозданном виде, не ограничивая его искусственно.

«Все дорожки для прогулок горожан расположены выше, и ничего не будет размываться. Прогулочная зона будет поднята над этой территорией, то есть мы не заковываем реку в наши параметры»,

— объяснила вице-мэр.

Согласно проекту Новосибирского института архитектуры и дизайна, в парке также появится тихая зона отдыха с навесами для пикника, беседками, детские и игровые площадки, сцена для культурных мероприятий. Уточняется, что работы по созданию парка планируется провести в течение двух лет.

Места,Анна Терешкова,
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