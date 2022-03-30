В России появится первый в стране затапливаемый парк

В Новосибирске на берегах реки Каменки создадут первый в России затапливаемый парк. Об этом ТАСС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Отмечается, что власти города уже начали готовится к появлению будущего парка «Каменка» — часть его территории будет затапливаться рекой по весне. По словам Терешковой, участок в пойме водоема оставят в первозданном виде, не ограничивая его искусственно.

«Все дорожки для прогулок горожан расположены выше, и ничего не будет размываться. Прогулочная зона будет поднята над этой территорией, то есть мы не заковываем реку в наши параметры»,

— объяснила вице-мэр.