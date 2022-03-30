Фестиваль постной кухни в Кремле в Измайлово

Великий пост – важнейший и самый продолжительный из всех православных постов.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Это период подготовки к самому большому празднику – дню Светлой Пасхи.

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Готовя себя к Пасхе, мы очищаем тело и душу от того земного, что может помешать нам приблизиться к Небесному. Если в Великий пост мы освободимся от прошлых обид, простим врагов, как нас прощает Господь, очистим разум от дурных мыслей – мы приблизимся к тому состоянию, в котором нас хотел бы видеть Бог.

Местом проведения фестиваля станет главная площадь Кремля в Измайлово, на которой расположен Храм Святителя Николая — приписной храм Московского Свято-Данилова монастыря, выполненный в древних традициях русского зодчества.

В храме Святителя Николая совершаются богослужения по воскресным и другим праздничным дням, при храме действует семейная воскресная школа, осуществляются молодежное, социальное и катехизаторское служения, проводятся различные встречи и беседы. В храме находится ковчег с частицами мощей святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

Гости Фестиваля познакомятся с исконными традициями русского народа, древними рецептурами монастырских блюд и со строгой традицией их исполнения.

Знаменитые шеф-повара на своих мастер-классах покажут и расскажут о возрождении традиций постной кухни в современных условиях.

Программа фестиваля будет насыщенной, на главной площади Кремля в Измайлово посетители смогут познакомиться с самобытностью старинных рецептов блюд русской кухни, увидеть мастер – классы от знамениты шеф –поваров, студентов кулинарных Вузов и школьников, погулять по ярмарке.

По итогу конкурсов профессиональное жюри определит победителей, которым будут вручены дипломы победителя, в также будут вручены дипломы по номинациям:

- оригинальное оформление постных десертов/холодных блюд;

- за самый лучший старинный рецепт разных народов приготовления каши;

- самая лучшая технология приготовления сбитня;

- самый аппетитный и эстетичный постный блин;

- приз зрительских симпатий;

- за самую необычную постную кашу;

- за сохранение и возрождение старинных рецептов;

Цели проведения фестиваля:

Знакомство москвичей и гостей города, с национальными русскими традициями.

Демонстрация традиционных приемов изготовления, рецептов и подачи блюд русской народной кухни.

Разработка программ, направленных на формирование нового русского национального продукта.

Организаторы фестиваля:

КРК" Кремль в Измайлово"

Московская Ассоциация Кулинаров

Гильдия шеф-поваров России

В рамках фестиваля Московская Ассоциация Кулинаров организует:

Конкурсы среди известных шеф-поваров Москвы и студентов Московских колледжей по теме «Постимся Постом Праведным».

Участники:

Дмитрий Табаков - бренд-шеф Арт-кафе «Рукав», «Мадам Галифе», клуб «Высоцкий» и «Табаков-Кейтеринг», эксперт кулинарных телепередач, золотой призер Phillipine Culinary Cup 2019, золотой призёр Emirates Salon 2019, золотой Кубок конкурса ''Московские Мастера''-2019 по профессии ''Повар'', золотой призер Всероссийского чемпионата «Chef a la Ruse» 2015г., серебряный призер Luxembourg World Cup 2017; член Московской ассоциации кулинаров.

Алексей Виноградов - экс шеф-повар Олимпийской сборной России, экс шеф - повар российского посла в Германии, бренд-шеф ресторанов «Честерфилд» и «Резиденция», официальный шеф-повар Олимпийской сборной РФ, участник и призер международных и российских конкурсов и фестивалей; член Московской ассоциации кулинаров.

Павел Овсянников - Золотой призёр Bocuse D’Or Russia 2019, Управляющий сети ресторанов "ИЮЛЬ", член Московской ассоциации кулинаров, призёр конкурса «Московские мастера» 2019г.

Иван Савенок - Бронзовый призёр - V чемпионата Москвы по стандартам wsr; Серебряный призёр - VII чемпионата Москвы по стандартам wsr; Серебрянный призёр - чемпионата России Chef a la Russe 2019; Золотой призёр - VII чемпионата России по стандартам wsr; серебряный призер - международного интернационального кулинарного чемпионата «Вкусный Узбекистан” 2019 год.

Виктор Мошков – шеф-повар, участник и призер международных и российских конкурсов и фестивалей, член Московской ассоциации кулинаров.

Юрий Виноградов - шеф-повар ресторана «Сковородка» (Тверь), участник и призер международных и российских конкурсов и фестивалей, член Московской ассоциации кулинаров.

Вячеслав Башков – шеф–повар, участник и призер международных и российских конкурсов и фестивалей, член Московской ассоциации кулинаров.

Веста Поливанова – студентка кулинарного вуза

Эксперты:

Тамара Николаевна Шарова - президент Московской Ассоциации Кулинаров.

Ломакина Ольга – исполнительный директор гильдии шеф-поваров России.

Олег Ольхов - шеф-повар Свято-Данилова монастыря г. Москвы; знаток постной кулинарии и древнерусской кухни; автор многочисленных кулинарных книг; ведущий передачи «Монастырская кухня» на телеканале «Спас»; эксперт в компетенции «Кулинарное дело» Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»; руководитель благотворительной организации «Курский вокзал. Бездомные. Дети»

Сергей Синицын - член Московской Ассоциации Кулинаров, международный судья по кулинарии, ведущий главных кулинарных событий в нашей стране и Шеф-эксперт «Первого Канала», владелец трэвел- платформы с лучшими скидками на путешествия по всему миру

Гвинджилия Роман Георгиевич – член правления Московской Ассоциации Кулинаров, шеф-повар комбината питания ООО «РОСС», Кавалер знака Достоинства и знака Признания.

Прокофьев Антон – историк русской кухни, бренд-шеф R&D центра ГК «ЭФКО»

Место проведения: КРК «Кремль в Измайлово»

Адрес: г. Москва, Измайловское шоссе 73Ж

Время проведения:

13 00 – торжественное открытие

16 30 – 17 45 – награждение победителей

ВХОД СВОБОДНЫЙ