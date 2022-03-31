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2 часа назад

В сети вспомнили планировку квартир в «немецких» домах в СССР

МослентаМослента

Фото времен СССР, на котором изображены «немецкие» малоэтажные жилые кварталы в Измайлово, натолкнуло россиян на воспоминания. О необычной планировке квартир в таких домах рассказали в Telegram-канале «Старая Москва».

В соцсетях вспомнили планировку в «немецких» домах в СССР
Фото: МослентаМослента

Многие отметили привлекательных внешний вид «немецких» домов. «На мой взгляд, самая комфортная среда для человека. Малоэтажная застройка», «Красивые дома, большие и уютные квартиры», — написали пользователи. Один из комментаторов узнал место на снимке и рассказал, что квартал в Измайлово назывался «Дворцы» и находился рядом со школой №646.

«Снаружи неплохо, но внутри они были наверняка набиты коммуналками», — предположила одна из участниц дискуссии. О том, как на самом деле выглядели квартиры в таких кварталах, рассказала другая пользовательница, которая бывала в гостях в «немецком» доме у своей подруги детства.

«Комнаты и кухня были расположены так, что были все проходные. Мы бегали по этим комнатам и кухне по кругу друг за другом. На кухне окна не было. Она освещалась через верхнее стекло на стене», — вспомнила женщина.

Кроме того, в комментариях опровергли миф о том, что малоэтажные кварталы якобы строили пленные немцы. Эта тема и ранее поднималась в обсуждениях москвичей. Пользователи сети уже отмечали, что участие немцев в строительстве домов в СССР — это популярное заблуждение. Одна из гипотез гласит, что подобные дома напоминали застройку в Германии, поэтому получили такое неофициальное название.

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