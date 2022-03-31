На Плутоне обнаружены ледяные вулканы, которые все еще могут извергаться

Анализ снимков поверхности Плутона, полученных кораблем НАСА «Новые горизонты», показал вероятные следы недавнего криовулканизма.

Фото: NASA NASA

На Плутоне была обнаружена пара возвышенностей, являющихся, по мнению ученых, ледяными вулканами: Райт Монс, высотой 4-5 км и диаметром 150 км, а также Пиккар Монс, высотой 7 км и диаметром 250 км.

Проведя очередной анализ снимков этого региона, исследователи пришли к выводу, что окружающий эти криовулканы рельеф образовался в результате их недавнего извержения, и они все еще могут быть активны. Вместо магмы, которая выливается в земных вулканах в виде лавы, криовулканы Плутона, вероятно, извергают смесь жидкой воды или какой-то подобной субстанции со льдом, которая на поверхности окончательно замерзает.

Как известно, на карликовом Плутоне из-за удаленности от Солнца очень холодно, в основном он весь покрыт льдом. Однако в его недрах все еще могут идти процессы, вырабатывающие тепло. И если там действительно течет жидкая вода, можно даже предположить о существовании жизни в прошлом или настоящем.