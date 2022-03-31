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1 час назад

На Плутоне обнаружены ледяные вулканы, которые все еще могут извергаться

Gismeteo

Анализ снимков поверхности Плутона, полученных кораблем НАСА «Новые горизонты», показал вероятные следы недавнего криовулканизма.

На Плутоне обнаружены ледяные вулканы, которые все еще могут извергаться
Фото: NASANASA

На Плутоне была обнаружена пара возвышенностей, являющихся, по мнению ученых, ледяными вулканами: Райт Монс, высотой 4-5 км и диаметром 150 км, а также Пиккар Монс, высотой 7 км и диаметром 250 км.

Проведя очередной анализ снимков этого региона, исследователи пришли к выводу, что окружающий эти криовулканы рельеф образовался в результате их недавнего извержения, и они все еще могут быть активны. Вместо магмы, которая выливается в земных вулканах в виде лавы, криовулканы Плутона, вероятно, извергают смесь жидкой воды или какой-то подобной субстанции со льдом, которая на поверхности окончательно замерзает.

Как известно, на карликовом Плутоне из-за удаленности от Солнца очень холодно, в основном он весь покрыт льдом. Однако в его недрах все еще могут идти процессы, вырабатывающие тепло. И если там действительно течет жидкая вода, можно даже предположить о существовании жизни в прошлом или настоящем.

Исследование опубликовано в Nature Communications.s.

Места,NASA,
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