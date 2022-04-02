Подмосковная аномалия: тайна озера Смердячье

Озеро Смердячье, расположенное в Шатурском районе Московской области, без преувеличения можно назвать одним из самых аномальных мест Подмосковья.

Фото: Wikimedia Wikimedia

Местные поговаривают, что когда-то здесь была церковь, но потом она якобы погрузилась под воду. Согласно этой же легенде, церковь на берегу лесного озера вдали от людей стояла неспроста, а с целью очистить озеро и его окрестности от разнообразной нечисти.

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По ночам слышен страшный вой

Эти места поражают своей первозданной красотой и удивительной природой. Они тщательно скрыты от толп туристов и посторонних глаз. Впрочем, Смердячье и не располагает к визитам. Заболоченные берега с торчащими из воды мертвыми деревьями, а также множество жутких легенд отваживали многих.

Старожилы утверждают, что раньше озеро смердело зловонием, похожим на запах болотного газа или сероводорода, отсюда и название. Но любители захватывающих историй и легенд считают, что так его стали называть из-за трагедии - смерти дьяка, который однажды пошел на озеро да там и сгинул, пропал невесть куда. С тех пор озеро и прозвали «смерть дьячья», а позднее просто «смердячье». Жители поселка Мишеронский и деревни Лемешино говорят, что запах исчез лишь в 80-е годы прошлого столетия, а до этого воняло так, что близко не подойдешь. Ученые объясняют это тем, что на протяжении последних десятилетий значительно менялся уровень и состав воды. По другой версии, запах мог иметь космическую, метеоритную природу.

Форма озера, глубина, кольцевой вал - все напоминает воронку, оставшуюся после сильного взрыва, или кратер упавшего обломка метеорита. Вода очень холодная и прозрачная, но с коричневатым оттенком и слабым запахом болотного газа, который роем пузырьков периодически прорывается на поверхность.

По мнению местного краеведа Николая Филина, метеоритный кратер после мощнейшего взрыва появился здесь около 10 тысяч лет назад, после чего заполнился водой, а сам взрыв ни много ни мало «привел к изменению климата на планете» (кончилась последняя ледниковая эпоха). Отсюда и правильная форма, и большая глубина, и некоторое возвышение по берегам вокруг озера.

Паранормальная зона Шушмор

Некоторые люди считают, что Смердячье находится на границе или даже внутри особой территории под названием Паранормальная зона Шушмор. Здесь происходят странные события и случаются загадочные находки. Например, неоднократно бывали массовые исчезновения людей, находили древние языческие капища. Тут люди впадают в измененное состояние сознания, и якобы встречаются деревья с «квадратными» стволами.

Как-то летним днем 1981 года в озере исчез водолаз. Двое друзей, оставшихся ждать его в лодке на поверхности, через 15 минут поняли, что что-то пошло не так. Подождали еще, но человек так и не появился. Была организована спасательная, а затем и поисковая операции. Но обнаружить живым или мертвым водолаза не удалось. В память о нем товарищи сделали памятную табличку и прибили на дуб, стоявший около воды. Прошло трое суток, и в дуб ударила молния. Табличка была уничтожена огнем. Расстроенные друзья соорудили еще одну и прибили к березе. История мистическим образом повторилась. Дерево сгорело от удара молнии…

Прошло 13 лет. Осенью 1994 года молодой человек вернулся в свой дом. Он был в водолазном костюме, как в тот день, когда исчез. Его биологический возраст остался тем же - 22 года, тогда как родственники и друзья постарели на 13 лет. Были проведены медицинские исследования, организм парня изучали, но не нашли каких-либо аномалий. Сам же молодой человек отказывался верить, что прошло столько лет. С тех пор никто из местных не осмеливался погружаться в озеро…

Здесь птицы не поют, деревья не растут

Супруги Ольга и Виктор Понамаревы впервые об озере Смердячьем услышали в 1996 году, когда купили дом в поселке Бакшеево. Решили съездить отдохнуть на озеро, полюбоваться здешней природой.

- До середины водоема я доплыла совершенно спокойно, - вспоминает Ольга. - Потом вдруг стало очень страшно, ощущение, будто со стороны кто-то за мной наблюдает. До берега плыла со скоростью звука, села на бревна, вся дрожу, больше сюда ни ногой…

Местные жители до сих пор стараются обходить это место стороной. Ни рыбы, ни мелкой живности, ни птиц, только черная мертвая вода. Черное зеркало… Туристы говорят, что в полнейшей зловещей тишине что-то давит на уши, как инфразвук на грани восприятия, и заставляет испытывать необъяснимую сильную тревогу, держит в постоянном напряжении.

Теория подземного взрыва

Даже весной и летом, когда весь лес покрывается сочной зеленой листвой, пейзаж вокруг озера хмурый и неприветливый: не поют птицы, повсюду торчат сухие деревья и пни.

В разные годы ученые изучали земляной вал вокруг озера и выявили, что выброс породы был, но в результате... подземного взрыва!