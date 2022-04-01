"Ночные Снайперы" в Ледовом

Диана Арбенина с "Ночными Снайперами" отыграла феерический сольник в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга. Череда отмен и переносов отодвигала встречу питерской публики с новыми программами, однако тем эмоциональней она получилась. И это было...

Фото: Елена Бледных Елена Бледных

Как это было? "Спасибо, самый любимый город на земле", - это признание Арбениной стало, пожалуй, лейтмотивом концерта. В первой части стадионный рок-н-ролльный драйв песен с "самоизоляционного" альбома "О2" (практически вся пластинка, от "Рима" до "Неторопливой любви") Снайперы миксовали с классикой ("Катастрофически", "31 весна", "Лети моя душа"). А песня "Переживем" обрела в эти мартовские дни особое звучание - и в московском Стадиуме, и в Ледовом ее коду в едином порыве скандировали зрители.

Елена Бледных

Несколько песен, в том числе, "Легенда" Виктора Цоя и, конечно, посвящение городу - "Питер пахнет никотином", звучали в акустике, прозрачно и грустно.

Как это было?... Не обошлось без общения, рассуждений и шуток. Так, идеальным охранникам, по мнению Дианы, хорошо бы знать тексты песен артистов, на чьих концертах они работают, а не то она чувствует себя "какой-то чебурашкой" А желтую прессу Арбенина потроллила, сочинив за нее колонку "о певице, которая наверняка выпивает на концерте, раз рок-артистка, но поскольку ни одной бутылки на сцене нет, происходит это, по всей видимости, через наушник".

Как это было?... В продолжение программы композиции очень разных лет и неожиданный спецгость: "Авиарежим" и "Розы" на барабанах сыграл Алеша Макаров, 8-летний сын басиста Сергея Макарова! Юный Снайпер был лаконичен в словах и профессионален в игре, и, как сказала Диана, "вот так играешь 30 лет, и вдруг случаются моменты, когда понимаешь, ради чего это все..." поздравляем Алешу со сценическим (сразу стадионным!) дебютом!

Елена Бледных

После финальной хитовой части наступил сольный акустический бис Дианы, а затем уже действительно финал с "Редкой птицей", "Рубежом" и "Кислородом". Чтобы по-настоящему "чувствовать, что жив".