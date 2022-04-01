Названы самые комфортные для жизни города России

В России оценили качество среды в 1117 городах, и определили лидеров. Индекс качества городской среды ежегодно рассчитывает Минстрой.

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Так, самыми комфортными для проживания городами-миллионниками признаны Москва (значение индекса 293), Санкт-Петербург (256), Казань (210), Нижний Новгород (209), Новосибирск (195). А среди городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек — Тюмень (233), Краснодар (225), Калининград (223), Чебоксары (220).

На формирование индекса влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть типов городских пространств: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

Максимальное количество баллов, которое может набрать город, — 360. А за 2021 год доля городов с благоприятными условиями выросла на десять процентных пунктов — до 44 процентов.