Где найти готику в архитектуре Москвы

Готика — одно из самых легко узнаваемых направлений архитектуры. Его характерные черты — подчеркнутое стремление строений ввысь, заостренные навершия, высокие колонны, башни, резной декор и стрельчатые витражные окна. Новая подборка сайта discovermoscow.com посвящена московской готике.

Фото: Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Один из самых ярких примеров готической архитектуры в столице — Римско-католический кафедральный собор. Разрешение на его строительство было получено в 1894 году, но фактически здание возвели в самом начале XX века. Сегодня в соборе проходят католические службы, а также регулярно проводятся концерты органной музыки.

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В музее-усадьбе «Царицыно» можно познакомиться с элементами архитектуры псевдоготического стиля, или русской готики. Краснокирпичный дворцовый ансамбль по заказу императрицы Екатерины II начал строить архитектор Василий Баженов, а достраивал уже его ученик Матвей Казаков. Сегодня музей-усадьба «Царицыно» — любимое место для прогулок у туристов и жителей города. Здесь сохранился один из крупнейших мостов XVIII века.

В 1908 году в центре Москвы открылся семиэтажный магазин, построенный в неоготическом стиле по проекту архитектора Романа Клейна. Сейчас это Центральный универсальный магазин (ЦУМ), фасады которого украшают многочисленные декоративные и окна в готическом стиле, а также заостренные навершия. При строительстве здания инженер Владимир Шухов использовал металлические конструкции, что позволило сделать помещения более воздушными.

Готические мотивы можно увидеть и в ансамбле Московского Кремля. Никольская башня была построена в 1492 году архитектором Пьетро Антонио Солари, а спустя несколько столетий перестроена Луиджи Руской. Привычный нам готический облик она обрела перед нашествием Наполеона, однако вплоть до ХХ века башня претерпела несколько реконструкций.