Природный «холодильник» превратили в музей вечной мерзлоты в России

В поселке Тазовский на Ямале появился музей вечной мерзлоты — его разместили в уникальном природном «холодильнике». Об этом рассказал глава Тазовского района Василий Паршаков на личной странице во « ВКонтакте ».

Музей появился в так называемом мерзлотнике — выдолбленном во льду подземном хранилище для только что замороженной рыбы. Этот «холодильник» появился в середине прошлого века, его строили вручную девять лет для местного рыбзавода. Теперь вместо него используют современные морозильные камеры, а систему коридоров и пещер превратили в достопримечательность.