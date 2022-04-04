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3 часа назад

Природный «холодильник» превратили в музей вечной мерзлоты в России

Lenta.ru

В поселке Тазовский на Ямале появился музей вечной мерзлоты — его разместили в уникальном природном «холодильнике». Об этом рассказал глава Тазовского района Василий Паршаков на личной странице во «ВКонтакте».

Природный «холодильник» превратили в музей вечной мерзлоты в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Музей появился в так называемом мерзлотнике — выдолбленном во льду подземном хранилище для только что замороженной рыбы. Этот «холодильник» появился в середине прошлого века, его строили вручную девять лет для местного рыбзавода. Теперь вместо него используют современные морозильные камеры, а систему коридоров и пещер превратили в достопримечательность.

Как рассказал глава района, мерзлотник отреставрировали, а также украсили ледяными скульптурами. Для посещения музея с экскурсией туристам придется заранее забронировать время посещения.

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