«Контрабас» в онлайне покажут на бесплатном театральном фестивале

Что возвышает вас над буднями? Героя пьесы — музыка. В оркестре он сидит на задворках сцены, в жизни — погряз в мелочных обидах и склоках, в любви — неудача, которую мужчина топит в алкоголе. И только верный друг контрабас всегда остается рядом. Его волшебные струны на миг уносят героя от повседневных проблем и забот. Что окажется сильнее: бедность духа, тянущая на дно, или вдохновение, возвышающее над проблемами и дающее шанс изменить жизнь?