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2 часа назад

«Контрабас» в онлайне покажут на бесплатном театральном фестивале

Партнерский материал

10 апреля пройдет следующий показ спектакля в рамках международного театрального фестиваля Onlife IDEA Fest. Главную роль исполнит Шовги Гусейнов, заслуженный артист Азербайджана и Калмыкии.

«Контрабас» в онлайне покажут на бесплатном театральном фестивале
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Спектакль по пьесе Патрика Зюскинда, которая сделала писателя знаменитым ещё до выхода бестселлера «Парфюмер».

Что возвышает вас над буднями? Героя пьесы — музыка. В оркестре он сидит на задворках сцены, в жизни — погряз в мелочных обидах и склоках, в любви — неудача, которую мужчина топит в алкоголе. И только верный друг контрабас всегда остается рядом. Его волшебные струны на миг уносят героя от повседневных проблем и забот. Что окажется сильнее: бедность духа, тянущая на дно, или вдохновение, возвышающее над проблемами и дающее шанс изменить жизнь?

Пресс-служба

Напомним, что фестиваль проходит в уникальном формате — после показа спектакля зрители остаются на его обсуждение вместе с режиссером и приглашенными экспертами. Так, среди участников обсуждения будут Руслан Кутлыев, генеральный режиссер фестиваля и Илья Ромашко, автор и основатель Gogol School, обладатель ряда театральных наград, в том числе «Золотая маска».

Зарегистрироваться и получить бесплатный билет можно на сайте.

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