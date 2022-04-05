Зачем в СССР затапливали города

Эти города ушли под воду не из-за наводнений, вызванных стихией. Их затопили специально, опустив на дно рек даже несколько поселений с важными историческими и архитектурными памятниками. Для чего это было сделано и какие города и чему были принесены в жертву, читайте в материале "Рамблера".

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Корчева

Этот небольшой городок неподалеку от Дубны решено было стереть с лица земли, поскольку он был расположен на пути строительства канала имени Москвы. Всех жителей Корчева переселили в Конаково (в то время поселок, который позже стал городом), все каменные сооружения были взорваны, а деревянные дома разобраны. На память о городке Корчева осталась улица в Конаково, на которой стоят деревянные дома, перевезенные из затопленного места и заново собранные.

Калязин

Этот город, первые упоминания о котором встречаются в летописях XII столетия, закончил свои дни в начале XX века. В начале 1940-х годов в рамках строительства Угличской ГЭС была затоплена вся старая часть города. От исторического Калязина осталась только колокольня, которую и сейчас можно увидеть на небольшом островке. Ее оставили, чтобы она выполняла роль своеобразного маяка для судов.

Молога

В рамках строительства Рыбинского водохранилища был затоплен и древний город Молога, первые упоминания о котором датированы 1149 годом. Жителям Мологи дали пять лет, чтобы они смогли покинуть город и обосноваться в других местах. Полностью под воду Молога ушла уже после войны. Кстати, в дни, когда водохранилище начинает мелеть, до сих пор над поверхностью воды показываются остатки стен домов и церквей.

Китеж