Как Кунгурская пещера стала главной аномальной зоной Урала

В Пермском крае на окраине города Кунгур расположилось одна из самых популярных достопримечательностей Урала — Кунгурская ледяная пещера. Это настоящее царство льда с огромными гротами, чистейшими озерами, сталактитами и сталагмитами по сей день считается аномальной зоной. О том, какие загадки таит в себе Кунгурская пещера, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Летописи хранят воспоминания о загадочных людях, которые жили в жерле Ледяной пещеры (так названа Кунгурская пещера в древних записях) и совершали набеги на русских, селившихся неподалеку. Некоторые историки полагают, что эти таинственные жители грота вполне могли быть предками хантов.

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Исследование пещеры началось в 1703 году, когда был составлен первый приблизительный план грота. Сделал это ученый Семен Ремезов, а уже с середины XIX века пещера становится весьма знаменитой: жители расположенного неподалеку поселка начали водить приезжих в ледяной грот на экскурсии.

Посмотреть было на что. Уже к тому моменту исследователи пещеры обнаружили в ней 70 озер с чистейшей водой и множество красивейших гротов. Также было установлено, что в разных частях пещеры разная температура воздуха, которая колеблется от -28 до +5 градусов.

Но не только красота Кунгурской пещеры привлекала и привлекает по сей день многочисленных туристов. Многие путешественники вслед за парапсихологами и исследователями паранормальных явлений считают Ледяную пещеру одним из десяти сакральных мест Урала. Множество легенд об этом месте лишь добавляют этому месту таинственности.

Так, согласно легендам первых жителей этой местности, в Ледяной пещере жил черт, который похищал детей и девиц. Такие разговоры ходили довольно долго и появились, надо отметить не на пустом месте. Вплоть до XVIII столетия часто неподалеку от Кунгурской пещеры действительно исчезали люди.

Еще одно старинное предание гласит, что в XIX веке в пещере заблудился местный крестьянин. Несколько дней он бродил по пещерным лабиринтам и внезапно обнаружил несколько мешков с золотом. Он дал обет, что если сумеет выйти живым из пещеры, то найденное сокровище потратит на возведение церкви. Обещание свое крестьянин сдержал: деревянный храм в Кунгуре был построен и простоял 50 лет, пока не сгинул в пожаре.

Также Кунгурскую пещеру тесно связывают с именем Ермака, знаменитого завоевателя Сибири. Согласно сохранившимся сведениям, накануне зимы 1584-1585 годов Ермак со своим отрядом остановились на зимовку в местности, где сейчас расположен Кунгур. Весной атаман спрятал несколько обозов с золотом, серебром, мехами и драгоценными камнями в одном из гротов Кунгурской пещеры и двинулся в поход. Вернуться за оставленным богатством ему уже не удалось. Поговаривают, что сокровища до сих пор находятся в недрах Ледяной пещеры.

В наши дни Кунгурская пещера привлекает не только туристов, но и исследователей паранормальных явлений. По мнению некоторых из них, в дальних гротах, которые скрыты за завалами, находятся главные аномальные зоны пещеры. Например, на самой первой карте, которую составил еще Семен Ремезов, было изображение таинственной пирамиды, которую в итоге никто не сумел обнаружить. Парапсихологи полагают, что эта загадочная пирамида, скрытая от посторонних глаз, является источником аномальных явлений, происходивших и, по словам некоторых, происходящих в Кунгурской пещере.

Так, некоторые туристы и исследователи пещеры не раз заявляли, что наблюдали в ее темных гротах огненные сполохи и светящиеся шары. А на фотографиях иногда проявляются очертания странных силуэтов за спинами изображенных на снимках туристов.

Также отмечают и странный эффект, когда люди начинают плутать в знакомых ходах пещеры и при этом совершенно теряют ощущение времени.