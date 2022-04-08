Туристы во время прогулки случайно нашли уникальную пещеру

В «пещерном» реестре России появится новая пещера Вертикальная, которую случайно обнаружили на склоне реки Им в Пермском крае юные туристы-спелеологи из Кунгура. Как уточняет KP.RU, дети наткнулись на расположенную близ поселка Неволино уникальную пещеру во время велосипедной прогулки.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Тренер кунгурского клуба юных спасателей «Вертикаль» Татьяна Черных рассказала, что прошлой весной выехала с подопечными на велосипедную прогулку. В какой-то момент дети заметили скалы на склоне реки и решили до них добраться.

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«Там их внимание привлекла небольшая расселина в скале – диаметром не больше полуметра. Мы склонились над ней и почему-то сразу поняли, что внизу — пустота. Оттуда просто каким-то холодом повеяло. Мы заприметили это место и решили возвратиться сюда позже, вооружившись веревками»,

— отметила собеседница издания.

В марте 2022 года первооткрыватели вернулись к пещере в сопровождении кунгурского спелеолога Игоря Лаврова. Вместе они расширили вход в пещеру и спустились на веревках вниз. По словам Черных, пещера опускалась строго вертикально, глубина колодца оказалась около семи метров.

«Когда достигли дна, осветили стены фонариками. И нашему взору открылся удивительный сводчатый грот. Он был сложен из белоснежного гипса с серыми прожилками. Мы словно в волшебную сказку попали! Зачарованные, двинулись дальше. И добрались еще до одного глубоченного подземного колодца»,

— добавила она.

Позже юные спелеологи рассказали о своей находке и осматривать пещеру отправились сотрудники Кунгурской лаборатории-стационара Уро РАН. Возглавившая группу специалистов Ольга Кадебская рассказала, что протяженность пещеры составляет не менее 70 метров, а перепад высот — не меньше 20. Она отметила, что в пещере были найдены остатки чьих-то костей. По ее мнению, это могут быть позвонки лося или коровы, которые случайно упали сюда сверху.

Изучение пещеры поможет установить, как в прошлом формировался ландшафт долины реки Ирень. Ученые обратились к юным спелеологам с просьбой придумать название обнаруженной ими пещере и те предложили назвать ее Вертикальная.

«Других вариантов не было. Тут все счастливо совпало: и подземные колодцы идут вертикально вглубь, и наш клуб называется "Вертикаль"»,