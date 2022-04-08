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27 минут назад

«Радио Шансон» представляет: церемония вручения премии «Шансон года 2022»

Партнерский материал

16 апреля 2022 г. в Государственном Кремлевском Дворце состоится торжественная Церемония вручения премии «Шансон года 2022».

Церемония вручения премии «Шансон года 2022»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

«Радио Шансон» традиционно подведет музыкальные итоги за год и представит песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде радиостанции – «Шансон года».

В этот вечер исполнят свои хиты и получат в награду легендарный «золотой гитарный гриф» яркие представители жанра Шансона по-русски.

Шансон по-русски – это песни, отражающие нашу жизнь, в которых каждая строка со смыслом, а музыка актуальна на все времена.

Это песни, наполненные особой энергетикой. Они могут быть веселыми и задорными, могут быть резкими, как крепкое мужское рукопожатие, могут погрузить в приятную ностальгию или рассказать о самых сильных чувствах. Главное, что каждая эта песня с душой, а поэтому неизменно попадает в сердце слушателя и остается там навсегда. Пока живет русский человек, будет жить и Шансон по-русски!

Вечер, наполненный именно такими душевными песнями, в исполнении самых ярких и любимых звезд, ждет гостей ХXI Церемонии вручения премии «Шансон года». Всё лучшее от «Радио Шансон»!

Пресс-служба

Михаил Шуфутинский: «Премия «Шансон года» – это большое культурное событие в жизни нашей страны. Замечательный праздник хорошей, человеческой, всеми нами любимой песни».

Стас Михайлов: «Шансон Года» для артиста – это отправная точка. Если у меня в руках награда от слушателей и радио, с которого все началось, это итог всего, что я сделал за год. Получить эту награду тяжело, но в этом вся ее ценность!».

Приходите насладиться уникальным стилем и встретиться с любимыми артистами, которые поют искренние песни. Получите удовольствие для души!

Музыки много, Шансон – один!

Места,Михаил Шуфутинский,Стас Михайлов,
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