Самые мрачные и загадочные места в мире

Не все мечтают о спокойном отдыхе где-нибудь на берегу океана — многие стремятся посетить такие места, от которых кровь стынет в жилах, или разгадку на тайны которых хочется потом искать до конца своих дней. Для любителей острых ощущений мы и подготовили этот материал. В подборке "Рамблера" — несколько самых жутких и загадочных мест планеты.

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Лес Аокигахара, Япония

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По легенде, существующей среди местных, в этом лесу у подножья горы Фудзи живут призраки и духи мертвых, которые завлекают в потусторонний мир тех, кто заходит в лес с тяжелыми и негативными мыслями. Так объясняют тот факт, что ежегодно в этом лесу находят около 100 тел самоубийц. Работа лесников в этом месте просто жуткая — когда они находят тело, им нужно пронести его через весь огромный лес до станции, и остаться с мертвецом на всю ночь, так как призрак погибшего не должен оставаться один. Как вам такая вакансия?... Однако это не мешает туристам стремиться посетить Аокигахару с нескрываемым интересом.

Дарваза, Туркменистан

Еще в 1971 году советские геологи обнаружили месторождение природного газа возле поселения Дарваза в Туркмении. Во время раскопок и бурения, они наткнулись на пустоту, в следствие чего случился крупный обвал земли и образовался большой (около 60 метров в диаметре) кратер, наполненный газом. Чтобы этот газ не загрязнил воздух окружающей среды и не отравил жителей и животных ближайших поселений, было принято решение этот газ поджечь. Однако надежда геологов, что газ довольно быстро сгорит, не оправдалась — пламя, возникшее в обвале в далеком 1971 году не угасает и сегодня. И это, если не мрачное место, то уж точно довольно загадочное, потому что сделать с этим пока еще никто ничего не смог и как потушить огонь — непонятно. Многие приезжают посмотреть на это явление, которое официально назвали "Сиянием Каракумов", а в народе — "Вратами ада".

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Остров кукол, Мексика