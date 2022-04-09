Россияне поспорили о качестве жизни в панельных домах

«Люди вселялись в жилье, где есть канализация, горячая и холодная вода, газ, свет, мусоропровод. Мы этого сейчас не ценим, потому что нас не удивишь туалетом в доме, горячим душем и тому подобными вещами. А тогда люди не думали о панорамных окнах с красивыми видами, удобной входной группой и красивым дизайном дома», — написал он.