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2 часа назад

Россияне поспорили о качестве жизни в панельных домах в 1960-х

Мослента

Черно-белая фотография панельных домов конца 1960-х, опубликованная в Telegram-канале «Старая Москва», вызвала споры россиян о качестве жизни в них в те годы.

Россияне поспорили о качестве жизни в панельных домах
Фото: МослентаМослента

«Если посмотреть в общем, то немного ужасно. Понаставили дешевых одинаковых коробок — живите», — так отреагировал на увиденное один из пользователей. Другая поспешила ему возразить. «Учитывая то, из каких жилищ люди туда заселялись, вряд ли кто-то думал, что эти дома ужасны», — заявила она.

Еще один юзер отметил, что оценивать такие вещи стоит не по уровню нынешней жизни, а погрузиться в 60-е и понять радость людей тех времен.

«Люди вселялись в жилье, где есть канализация, горячая и холодная вода, газ, свет, мусоропровод. Мы этого сейчас не ценим, потому что нас не удивишь туалетом в доме, горячим душем и тому подобными вещами. А тогда люди не думали о панорамных окнах с красивыми видами, удобной входной группой и красивым дизайном дома», — написал он.

Одна из участниц дискуссии рассказала, что ее родных переселили из частных домов в хрущевки, и как они были этому рады.

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