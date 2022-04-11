«Бренды есть, но неофициально»: как живет Иран под санкциями

Иран – вторая стара в мире по запасам природного газа и четвертая по запасам сырой нефти. До 1979 года экономика этой страны была одной из самых передовых, позже произошла Исламская революция, которая привела к разрыву дипломатических отношений и масштабным санкциям. "Рамблер" расскажет, как живет страна сейчас.

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Место для туризма

Иран — одна из самых недооцененных стран в мире. Его часто путают с Ираком, люди уверены, что там до сих пор идет война. Хотя на самом деле Иран — это роскошные дворцы и шумные базары, мечети с витражами и ароматные блюда. Иранцы заинтересованы в туризме, но турпоток все еще достаточно низкий.

Оплата картой

Низкий поток туристов во многом связан с невозможностью пользоваться картой. Иран отключен от системы SWIFT, поэтому туристы приезжают сюда с наличными или ищут обменные пункты на месте. Обменивать деньги на местах тоже не очень удобно, потому что в стране существуют три разных курса валюты и все они постоянно меняются.

Отток мозгов

Высокая инфляция и застывшая экономика спровоцировали массовый «отток мозгов». Образованная молодежь все чаще уезжает из страны, где нет перспектив и нельзя ничего изменить к лучшему. Удивительный факт, но 65% студентов в стране — женщины.

Работа

Средняя зарплата в Иране выше, чем в России. При этом каждый шестой иранец — безработный. Женщинам платят значительно ниже, чем мужчинам. Многие иранцы встают рано, начиная работать в 7 8 утра, но и заканчивают примерно часа в два. В Иране ценятся преподаватели вузов, врачи, специалисты, связанные с внешней торговлей и туризмом.

Иностранные бренды