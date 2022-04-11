M’Dee 4 июня на сцене столичного клуба «Урбан»

4 июня 2022 года состоится большой концерт молодого исполнителя M'Dee. На сцене московского клуба «Урбан» будут не только горячие новинки исполнителя, но и танцы под элегантную поп-музыку. Музыкант также презентует поклонникам свой новый мини-альбом «Гороскоп FM».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Информация об артисте

Мади Токтаров - 22-летний исполнитель, автор песен и саунд-продюсер из Казахстана. Выступал на «Вечернем Урганте», «Авторадио». Участвовал в шоу для GQ и Mono. Для своего дебютного альбома-дилогии «Алматинский джаз» M'Dee подобрал стильный звук диско-фанка 80-х, но уже через год новый релиз «ФЕРОМОН» оценили любители R&B нулевых. В четвертый альбом «San Junipero» вошли восемь треков о любви и скит, смонтированный из фрагмента той самой серии «Черного зеркала», которой вдохновился M'Dee. Альбом полностью спродюсировал сам артист. В плане аранжировок и конструкции песен здесь больше всего влияния соула и R&B. Всего за пару лет Мади записал дуэты со Скриптонитом, Zivert, ЛСП и другими артистами.

Информация об альбоме

Релиз получился довольно концептуальным и пронизан любовью к радийному поп-року нулевых. По звучанию получился симбиоз британской и русской сцены того времени. К релизу M'Dee полностью поменял подход к работе, привычный жанр, а также визуальный образ. Для каждого трека сначала писался текст и только потом музыка, благодаря этому приему тексты песен стали взрослее и осознаннее. Все инструментальные партии были записаны вживую командой из семи человек, что задало звучанию релиза атмосферу рок-группы, чего и добивались музыканты.

Также в записи релиза приняли участие казахстанский артист Zoloto, который стал приглашенным исполнителем в треке "Белый флаг", и артист Антоха MC, который записывал саксофонные партии специально для двух треков.